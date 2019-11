PCGamesN recensisce Red Dead Redemption 2 per PC senza averlo giocato

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Red2 è finalmente sbarcato su PC e alcune testate specializzate hanno deciso di pubblicare le loro recensioni di questa nuova versione del capolavoro di Rockstar.Viene da sé che, per pubblicare una recensione, bisogna necessariamente testare con mano il gioco. Ebbene, sembra che questo step fondamentale non sia servito anella sua recensione di RDR2 per PC.La testata, dunque, ha dato in pasto ai lettori la sua recensione non provando la versione PC, come affermato nell'articolo: "la versione PC di Red2 non è stata disponibile per la stampa in anticipo. Con questo in mente, questa parte introduttiva della nostra recensione riguarda il gioco come è esistito fino ad oggi - su console".Leggi altro...

