Gazzetta | Malfitano | “ADL con gli avvocati non solo per la squadra | futuro Ancelotti in

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Ladello Sport sulle vicende di casa Napoli Il giornalista delladello Sport, Mimmo, riporta alcune notizie sulla vicenda ammutinamento in casa Napoli. Il presidente del Napoli è rimasto a lungo al lavoro con l’avvocato Grassani, spesso vicino alle vicende della società, per preparare le sanzioni economiche con cui colpire i giocatori, che hanno interrotto di propria volontà il ritiro imposto dal club. Non è tutto: anche ildi Carloè seriamente in discussione. Infatti, De Laurentiis con il legale sta valutando la soluzione migliore per arrivare alla separazione con l’allenatore. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Comunicato Napoli calcio: confermato allenamento a porte aperte di domani pomeriggio. I dettagli Gianni Di Marzio: “Ammutinamento? Gli attributi devono tirali fuori in campo, non contro ...

