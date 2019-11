Una bufala le merendine Luppo dalla Turchia con pasticche? Le uniche certezze

Bufala - carbonara e tanto altro. La cena tra amici di Scorsese a Trastevere - dopo Una giornata romana : Una persona corretta si riconosce da piccoli accorgimenti e dal rispetto di regole essenziali, ad esempio la puntualità. Martin Scorsese, 76 anni - uno dei registi più noti e amati al mondo con all’attivo una sessantina di titoli se si considerano anche i documentari e i corti e un Premio Oscar (per The Departed) – è tra questi. Al contrario di Bill Murray che, la mattina precedente non si è ...

Orgoglio Italiano - la foto dei rifiuti lasciati in Piazza San Giovanni è Una bufala : A partire dalla giornata di ieri stanno circolando sui social network foto di rifiuti e cartacce buttati a terra in Piazza San Giovanni a Roma: le immagini vengono associate alla manifestazione di ieri Orgoglio Italiano, organizzata dalla Lega, che ha riunito tutti i partiti e militanti del centrodestra. Si tratta però di un vecchio scatto, realizzato nel 2014, dopo il tradizionale concerto del Primo Maggio, che si tiene nella stessa Piazza ...

La storia del gigante di Cardiff è Una bufala d’altri tempi : di Flavio Lo Faro Ho sempre creduto che alle poste ci fossero file interminabili e che fosse meglio andare alle sei del mattino – trovando in quel caso veramente la calca. Una volta sono andato alle nove e stranamente ho fatto in fretta. Il preconcetto che avevo si basava sul sentito dire: in fondo è una storia già sentita e in parte stereotipata. Alla base di una credenza vi è l’assumere, diretto e indiretto, di una condizione di ...

“Boicottiamo i prodotti turchi” : l’appello con il codice a barre rimbalza sui social - ma è Una bufala. Ecco perché : Da giorni circola in rete un post che invita al boicottaggio dei prodotti turchi, riconoscibili dal numero 869: l’appello si è diffuso sui gruppi Whatsapp e su Facebook, come forma di protesta contro il regime di Erdogan e le violenze contro il popolo curdo. Ma attenzione, le cose non stanno veramente così e il numero, spiegano i siti a tutela dei consumatori, non è necessariamente associato al luogo di produzione. L’immagine che sta rimbalzando ...

La bufala del bambino volato via su Una mongolfiera - dieci anni dopo : Una rivista ha raccontato cosa ne è stato della famiglia protagonista di una delle bufale più famose di sempre, pensando per un attimo di aver scoperto una nuova verità

Benzina senza tasse domani 4 ottobre : su Facebook e WhatsApp Una nuova bufala : Sta girando oggi 3 ottobre una nuova catena con cui si parla di Benzina senza tasse in vendita nella giornata di domani, presso una selezione di distributori in giro per il Paese. Secondo le informazioni che ho raccolto in questi minuti, dovrebbe trattarsi di un messaggio in circolazione su Facebook e WhatsApp, esattamente come avvenuto qualche settimana fa a proposito di una presunta campagna Adidas che ho analizzato per voi con un articolo ...

Berlusconi come il Caimano del film : “Lega e fascisti li ho fatti entrare io al governo - li ho legittimati io. Il sovranismo? Una bufala” : “Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale”. No, non è il finale del Caimano, il film di Nanni Moretti di 13 anni fa. E’ proprio lui, Silvio Berlusconi, in carne e ossa, alla vigilia del suo 83esimo compleanno, che così ha parlato durante un intervento dal palco del ...

Berlusconi : "Il sovranismo è Una bufala - chi ci crede è stupido" : Duro attacco di Silvio Berlusconi contro i sovranisti dal palco del Teatro Manzoni "In Europa sono così pochi che non contano niente e sono destinati a rimanere in un angolo per tutta la durata del nuovo governo europeo - ha detto il leader forzista - il sovranismo è una bufala da mettere da parte, è un'idea stupida e stupidi sono quelli che ci credono. L'Europa nazionalista e sovranista ha provocato due guerre mondiali e decine ...

Uragano Dorian verso Europa ed Italia È Una bufala - facciamo chiarezza : Nelle ultime ore si sta diffondendo sulla rete, in particolar modo su facebook, una notizia riguardante l'arrivo dell'Uragano Dorian sull'Europa e addirittura in Italia. Premettiamo immediatamente...