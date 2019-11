Omero Antonutti è morto Addio all' 84enne attore e doppiatore | voce di Saruman

Omero Antonutti - morto il famoso attore doppiatore : i fratelli Taviani lo hanno voluto in cinque film : attore in Padre Padrone dei fratelli Taviani (1977) e doppiatore amatissimo, con la sua voce che era diventata quella di Christopher Lee, Martin Landau, Robert Duvall, Michael Parks, John Hurt, Omar Sharif, Max Von Sydow, è morto a 84 anni Omero Antonutti. Nato a Basiliano, Friuli Venezia Giulia, il 3 agosto del 1935, Antonutti si è spento questa mattina in ospedale a Udine, dove era ricoverato per le complicanze di un tumore. I fratelli Taviani ...