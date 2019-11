Leonard Cohen e Marianne Ihlen | un libro e un film sul loro amore

Leonard Cohen rivive in “Happens To The Heart” : Leonard Cohen: “Happens To The Heart” è il primo singolo ufficiale, in radio da venerdì 1 novembre, che anticipa “Thanks for the Dance”, il nuovo album di inediti postumo di Leonard Cohen in uscita il 22 novembre e già disponibile in pre-order, realizzato grazie all’impegno e alla passione del figlio Adam e di Michael Chaves, con la collaborazione di illustri amici e colleghi che hanno lavorato con Leonard negli anni. “Happens To The Heart” vede ...