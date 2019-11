HCV | per il 2020 resta l’urgenza di eliminare l’epatite C in Italia | tra esigenze di

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Un paziente su tre arriva al trattamento con l’infezione in uno stato avanzato o già evoluta in cirrosi. Epatologi, infettivologi e pazienti uniti: appello alle istituzioni per una rete che favorisca un accesso più rapido ai trattamenti. Manca ancora un piano nazionale perle infezioni da epatiti virali e risorse dedicate per il linkage to care e case finding. “ALLEANZA CONTRO”: PERSEGUIRE L’OBIETTIVO OMS –C dal nostro Paese è l’obiettivo fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità entro il 2030. Esistono terapie in grado di eradicare il virus in poche settimane, efficaci nel 98% dei casi, senza effetti collaterali. Ad oggi, sono stati affrontati con successo196mila casi, ma i pazienti ancora da trattare, secondo le ultime stime, sarebbero almeno 200mila, di cui molti ancora da diagnosticare. Specialisti e pazienti sono attualmente ...

