Battaglia | Plastic free è pura ideologia Plastica è ottimo materiale | non serve

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma – Arrivano le parole di Franco, professore di chimica e fisica, in merito all’utilizzo dellaa e sullatax:tax,: “La. Qual è il problema dellaa? Laa è un, unbenedetto, non c’è alcun motivo per demonizzarla. Se vogliono mettere la tassa sullaa lo facciano pure, ma non possono dire che mettono la tassa sullaa perché inquina, laa non inquina più di altri materiali. Se uno dice: stiamo scoprendo che c’è dellaa buttata in mare, il problema è chi ce la butta, non laa in sé” Il Prof. Franco, docente di chimica e fisica, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università ...

