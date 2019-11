Ascolti tv USA lunedì 4 novembre Ascolti tv USA lunedì 4 novembre – Una serata sostanzialmente stabile ...

Simona Ventura racconta il suo dramma umano : "Completamente sola - da Dio un segnale forte" : Nel numero in edicola domani di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei – Simona Ventura, conduttrice tv in onda sulla Rai con La domenica Ventura e Il Collegio, si racconta a tutto tondo, alla vigilia dell'uscita del suo libro Codice Ventura (Sperling&Kupfer). Lo f

Ilva - bomba in campagna elettorale : gli interessi molto sospetti del Movimento 5 Stelle - si capisce tutto? : L'addio di ArcelorMittal all'Ilva potrebbe aver fatto sorridere alcuni dirigenti del Movimento 5 Stelle, in particolare quegli esponenti pugliesi che puntano dritto alle prossime elezioni regionali. La data non è ancora certa, ma entro la primavera 2020 i cittadini pugliesi saranno chiamati alle urn

Ecomondo 2019 - il ministro dell’Ambiente Costa sulla plastic tax : “Il Parlamento aiuti le aziende con l’aumento del credito di imposta” : Con il taglio del nastro affidato al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, Ecomondo 2019, la più importante fiera europea dedicata alla circular economy, in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 5 all’8 novembre, non poteva che accendere i riflettori sull’argomento più discusso del momento, quello della plastic tax. “Chiedo al Parlamento – ha detto il ministro Costa – di dare un aiuto in più alle aziende a modificare il ...

Iran - l'"iniezione nucleare" di Rohani e il semi ultimatum all'Europa : Una “iniezione” di uranio per provare a scuotere l’Europa. Più che una minaccia, un appello, forse l’ultimo, sotto forma di un semi-ultimatum. Il presidente Iraniano Hassan Rohani ha dato un altro ultimatum di due mesi ai partner dell’accordo nucleare, al termine del quale ci sarà un’ulteriore riduzione degli impegni del suo Paese se non saranno soddisfatte le richieste di compensazione delle ...

Forza Nuova appende striscione vicino al teatro in cui era ospite Liliana Segre : “Sala ordina, l’antifa agisce, il popolo subisce”. È lo striscione a firma del partito di estrema destra Forza Nuova, comparso questa mattina davanti alla sede del Municipio 6 di Milano, non molto distante dal teatro di via Fezzan in cui è in corso un incontro a cui partecipa, tra gli altri, anche la senatrice a vita Liliana Segre. Ad annunciarlo dal palco dell’Ecoteatro è stato il presidente del ...

Previsioni meteo 6 novembre : forte maltempo e crollo termico : Continua l'ondata di maltempo sull'Italia: secondo le Previsioni meteo di mercoledì 6 novembre è prevista pioggia su tutto il Paese, salvo qualche eccezione, a causa di una forte perturbazione. Allerta meteo arancione in Campania e Abruzzo, gialla in altre tredici regioni. Ovunque calano le temperature.Continua a leggere

“È andato tutto bene”. Kikò Nalli non sta più nella pelle : cosa è successo all’ex marito di Tina Cipollari : C’è già fermento per l’edizione 2020 de ‘L’Isola dei Famosi’. Gli autori del reality show pare abbiano seguito con particolare attenzione la sedicesima edizione del ‘Grande Fratello’, condotta da Barbara D’Urso. Uno degli ex concorrenti del GF che ha avuto la proposta è stato Cristian Imparato, ma la risposta non è stata positiva. “Me lo hanno proposto, ma onestamente non me la sono sentita. ...

Giulia De Lellis conquista un nuovo record : “Io sono sconvolta!” : Giulia De Lellis con il suo primo libro ha venduto 100.000 copie: la sua reazione Circa un mese fa è uscito in tutte le migliori librerie di Italia il primo libro di Giulia De Lellis intitolato ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’. Un libro che ha ottenuto in pochissimi giorni un successo straordinario da lasciare tutti davvero a bocca aperta, compresa la stessa influencer di origini romane. E a distanza ...

Maltempo Toscana - paura a Firenze : cade l’intonaco da un palazzo in centro : Intervento dei vigili del fuoco in una via del centro di Firenze, in borgo Santi Apostoli, per la caduta di frammenti di intonaco dalla facciata di un palazzo. Al termine delle verifiche i pompieri, intervenuti con un’autoscala, hanno delimitato la zona in via precauzionale. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche la polizia municipale. In accertamento le cause: oggi su Firenze si è abbattuta un’ondata di Maltempo, con ...

Allerta Meteo Campania : domani mercoledì 6 Novembre scuole chiuse a Salerno : scuole chiuse anche a Salerno per l’Allerta Meteo. Il sindaco di Salerno ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici sul territorio comunale per la giornata di domani, 6 Novembre. Questo a seguito dell’ultimo bollettino Meteo diramato dalla sede regionale della protezione civile. Sono in molti i comuni in Campania che hanno optato per la chiusura delle scuole, di seguito l’elenco: Allerta Meteo, anche mercoledì 6 Novembre ...

Roma - rapina con spari in un bar a Cinecittà : due feriti : rapina con spari a Cinecittà, in via Ciamarra. Due persone sono rimaste ferite. I feriti sarebbero il titolare del bar e il ladro. Le circostanze sono ancora da chiarire. Indaga la...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : sorteggiati i gironi del secondo turno : Sono stati sorteggiati i gironi del secondo turno dell’Euro League di Pallanuoto femminile. Le sedici squadre che hanno avuto accesso a questa fase della competizione sono state divise in quattro raggruppamenti. La formula prevede il classico girone all’italiana in un’unica sede dal 29 novembre al 1° dicembre. Le prime due di ogni girone otterranno il pass per i quarti di finale. Le ragazze della Sis Roma sono state inserite ...

LIVE Galatasaray-Trento 61-56 - EuroCup basket in DIRETTA : la Dolomiti torna a contatto con un gran terzo quarto da 30 punti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-64 VANTAGGIO TRENTO!!! Kelly appoggia i due punti al vetro! Chiama minuto il coach turco 63-62 TRIPLA!! Meno 1!! Toto Forray ancora!! Fallo in attacco di Moore! Bravo Mian nel prenderselo. 63-59 Tripla fondamentale di Toto Forray! 63-56 tre extra possessi consecutivi dei turchi, va a segno Whittington da sotto. 10 e 11 punti ciascuno nel quarto per Knox e Blackmon, veri autori della ...

Just Dance 2020 disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Just Dance® 2020, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre*, è ora disponibile in tutto il mondo per Nintendo Switch™, Nintendo Wii™, PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Dal 19 novembre, Just Dance 2020 sarà disponibile anche per Stadia, la piattaforma di gioco di nuova generazione di ...