Se l' Ilva non fosse mai esistita sarebbe stata una fortuna | dice Emiliano

"Il futuro di Taranto non è l'ex Ilva Ma ArcelorMittal aveva già deciso" : "Era prevedibile, le cose non stanno andando bene per l'azienda. Hanno accelerato le perdite giornaliere, diventate ormai molto importanti. E' una decisione che avevano già preso a prescindere dalla questione dell'immunità penale. Può darsi che qualcuno stia...

Ex Ilva - fonti : governo non farà chiudere : 16.55 "Il governo non consentirà la chiusura dell'Ilva". "Non esistono i presupposti giuridici per il recesso del contratto, convocheremo immediatamente Mittal". E' quanto afferma una fonte vicina al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli a proposito del vertice al Mise sull'annuncio di ArcelorMittal di recedere dal contratto. Al vertice sono presenti anche i ministri Provenzano (per il Sud), Speranza (Sanità) Catalfo ...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto : «Scudo penale e giudici le cause». Governo : non consentiamo chiusura : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

Ex Ilva : Morselli a dipendenti - ‘non possibile gestire stabilimento senza tutele’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Siete tutti al corrente della questione relativa alle protezioni legali necessarie nell’esecuzione del piano ambientale. Tali protezioni legali sono state definitivamente rimosse ieri con la mancata conversione in legge del relativo decreto. Non è possibile gestire lo stabilimento senza queste protezioni, e non è possibile esporre dipendenti e collaboratori a potenziali azioni penali, pertanto ...

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. Sindacati : ‘Ora l’azienda taglierà molti posti di lavoro’. Patuanelli : ‘A breve incontro Arcelor’ : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. I sindacati : “Ora riduzione dell’occupazione”. Patuanelli : “A breve incontro con l’azienda” : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Pd e Italia Viva non si fidano : "Patuanelli garantisca la tutela dei lavoratori dell'Ilva" : Il Partito democratico e Italia Viva non si fidano: “Proveremo con un ordine del giorno articolato e dettagliato ad avere rassicurazioni sulla prosecuzione del percorso avviato. A noi interessa – dice il vicepresidente del gruppo Pd al Senato, Dario Stefano - la prosecuzione dei lavori e la tutela dei lavoratori” del’ex Ilva di Taranto. Nella corsa contro il tempo per approvare il decreto ‘Salva imprese’ in ...

Ex Ilva - la maggioranza alle prese con il ‘no’ di 17 senatori M5s al nuovo scudo penale. L’ex ad Jehl : “Non cambiare le regole a metà partita” : La maggioranza ha di nuovo un problema con l’immunità penale per l’ex Ilva. Dopo aver tolto del tutto lo scudo dai processi per i gestori dell’acciaieria tarantina ed aver fatto marcia indietro per evitare che ArcelorMittal desse seguito all’annuncio di abbandonare gli impianti, il nodo resta. Perché la reintroduzione parziale e a tempo inserita nel dl Salva-Imprese non va giù a tutti i senatori del Movimento Cinque ...

Ex Ilva : Patuanelli - ‘tutela legale e immunità non parti contratto Mise-Mittal’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tutela legale né tanto meno l’immunità sono parti del contratto sottoscritto tra Mise e Mittal. Non è un elemento contrattuale che di fatto determina una rescissione automatica del contratto dopodiché Mittal desiderava specificare con norma primaria il fatto che la realizzazione del piano ambientale non ci fosse un’ipotesi di penale”.Con queste parole il ministro dello Sviluppo ...

La Consulta non decide sull'Ilva : "La legge sull'immunità penale è cambiata". Atti rinviati al gip : La Consulta non si è pronunciata sulla costituzionalità della immunità penale concessa all’ Arcelor Mittal per le condotte di attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Ma ha rinviato gli Atti al giudice di Taranto, che l’aveva investita, perchè valuti se, visto che la legge è cambiata, ci siano ancora i presupposti per porre la questione di ...

Ex Ilva - la Consulta non si esprime sulla incostituzionalità del salva-acciaieria : la legge è cambiata - atti tornano al giudice di Taranto : La Consulta restituisce gli atti al giudice per le indagini preliminari di Taranto che aveva chiesto di valutare l’incostituzionalità del decreto Salva-Ilva. La legge è cambiata, spiega la Corte Costituzionale, e quindi al termine della camera di consiglio non è arrivata alcuna decisione. Adesso toccherà nuovamente al gip jonico, considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte per modificare la norma, valutare se ...