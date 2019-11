Le novità editoriali presentate a Lucca Comics & Games

Fonte : wired

(Di lunedì 4 novembre 2019) Lanci di videogiochi, grandi ospiti dalle serie tv e dal cinema, folle assiepate per i giochi di ruolo o per quelli da tavolo: tutto questo è ilma l’anima più forte della manifestazione internazionale rimane comunque il mondo dei fumetti. Presenti infatti tutte le principali case editrici del settore, tutte con stand affollatissimi di appassionati e avventori. Ecco un riassunto delle principaliannunciate proprio durante la cinque giorni lucchese in vista del 2020. 001 Edizioni Continuerà anche nel 2020 presso 001 Edizioni la pubblicazione delle opere di Charles Forsman (già autore di The End of the Fucking World e Slasher) a partire dalla graphic novel I Am Not Okay With This. Proseguono poi la serie Fuzz; Pluck di Ted Stearn nonché la collana di fumetti argentini con autori come Héctor Oesterheld, Gustavo Trigo e Horacio Lalia. ...

