Incidente a Musile di Piave | Alberto Antonello resta in coma | medici rinviano il risveglio

Incidente Musile di Piave - Franco Antonello sul figlio in coma : “È un delinquente per una canna?” : Alberto Antonello, 19 anni, stava tornando a casa in auto la sera in cui gli era stata ritirata la patente. Con la fidanzata Giulia, di 18 anni, è finito contro un albero a Musile di Piave. Lei è morta, lui è in coma. Il padre famoso per aver dedicato la sua vita all’altro figlio autistico: “Per mezzo grammo di erba si butta dal precipizio un ragazzo che ha commesso un errore”.Continua a leggere

