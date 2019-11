Giovinazzi in F 1 con Alfa Romeo anche nel 2020

F1 - Antonio Giovinazzi rinnova con la Alfa Romeo! L’italiano in pista anche nel 2020 : Antonio Giovinazzi correrà in Formula Uno anche nel 2020. La Alfa Romeo Racing ha infatti rinnovato il contratto al pilota italiano che potrà così proseguire la sua avventura nella massima categoria automobilistica: il pugliese avrà l’occasione di essere al volante di una vettura di F1 per la seconda stagione completa in carriera. A comunicarlo è stata la stessa scuderia che ha apertamente elogiato il 25enne per la sua maturità, ...

Formula 1 - Giovinazzi fiducioso : “se continuo così - nessuno mi toglierà il posto in Alfa. La Ferrari? Mi supporta sempre” : Il pilota italiano ha parlato del rinnovo con l’Alfa Romeo Racing, ammettendo di essere abbastanza fiducioso Antonio Giovinazzi vuole tenersi stretto il sedile dell’Alfa Romeo Racing anche nella prossima stagione, il rinnovo non è ancora arrivato ma il pilota di Martina Franca sta facendo di tutto per strapparlo. AFP/LaPresse Di strada da fare ce ne è ancora, ma gli ultimi risultati ottenuti in pista inducono certamente ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Russia 2019 : “Se continuo a fare risultati sarò confermato in Alfa Romeo” : Antonio Giovinazzi sta finalmente raccogliendo dei risultati nel Mondiale 2019 di F1. Dopo una prima parte sofferta e anche tanto sfortunata, a Monza e a Singapore è riuscito a centrare la zona punti, togliendosi la soddisfazione nel corso della gara a Marina Bay di essere per un po’ in testa alla corsa. Una prova di pregevole fattura quella del pilota italiano, condizionata anche da una strategia dell’Alfa Romeo Racing ...

F1 - GP Russia 2019 : Antonio Giovinazzi inizia il rush finale per meritarsi la conferma in Alfa Romeo : Mancano esattamente sei Gran Premi al termine del campionato del mondo 2019 di Formula Uno. Esattamente 1.842,180 chilometri. Se, dal punto di vista della lotta al titolo tutto sembra scritto, con l’ennesimo, il sesto, trionfo di Lewis Hamilton, per diversi piloti questo ultimo scorcio di annata dovrà significare ancora molto, soprattutto in ottica futura. Si è già detto e scritto della Ferrari che cercherà di ottenere il massimo da questa ...

F1 - GP Singapore 2019 : Antonio Giovinazzi fa sognare l’Italia! Si ritrova al comando - lotta con i grandi e chiude in zona punti! : Il Gran Premio di Singapore 2019 rimarrà scolpito a lungo nelle menti degli appassionati italiani di motori specialmente per la clamorosa doppietta della Ferrari su un tracciato sulla carta estremamente favorevole a Mercedes e Red Bull, tuttavia anche l’unico pilota del Bel Paese in griglia ha fatto sognare trovandosi addirittura in testa alla corsa per qualche giro. Antonio Giovinazzi, dopo il notevole nono posto raccolto a Monza nella ...

F1 Gran Premio di Singapore - gran premio combattutissimo - a metà gara Vettel primo e Giovinazzi secondo - Leclerc e Hamilton inseguono : Leclerc non sbaglia un colpo e dopo il trionfo di Monza parte ancora in prima fila nel gran premio di Singapore con la sua quinta pole stagionale, la terza consecutiva, e una prestazione che, durante le qualifiche, era da navigato campione. È improvvisamente diventato lui l’uomo da battere perché ancora una volta il campione del mondo Lewis Hamilton deve restare dietro, provando ad inseguirlo. Nella pista più congeniale alle Mercedes, le Rosse ...

Formula 1 - la conferma di Giovinazzi in Alfa non arriva : si allunga l’ombra di Nico Hulkenberg : Appiedato dalla Renault per far spazio a Ocon, il tedesco adesso è appetito sul mercato e l’Alfa Romeo Racing potrebbe farci un pensierino Il futuro di Antonio Giovinazzi è tutt’altro che definito, il pilota italiano infatti non è stato al momento confermato dall’Alfa Romeo Racing per la prossima stagione, per questo motivo sono aumentate le voci circa una sua possibile sostituzione. Photo4 / LaPresse La sua posizione ...

Giovinazzi convinto di mantenere il posto nel 2020 : Antonio Giovinazzi ritiene di fare abbastanza per mantenere il sedile in Alfa Romeo Racing. A inizio 2019 il futuro del pilota italiano supportato dalla Ferrari e dall’ACI sembrava grigio, dato che non riusciva a tenere il passo del compagno di squadra Kimi Raikkonen, costantemente a punti. A metà stagione la situazione è migliorata, poi l’incidente […] L'articolo Giovinazzi convinto di mantenere il posto nel 2020 sembra ...