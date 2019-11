Gol De Paul | si sblocca l’argentino | l’Udinese torna in partita VIDEO

Golf – Porche European Open : Paul Casey si prende il 14° titolo in carriera - settimo posto per Migliozzi : L’inglese ha superato di un colpo l’ottimo giovane irlandese Robert MacIntyre e il tedesco Bernd Ritthammer, entrambi in vetta dopo tre turni. Grandissima prestazione per Migliozzi, alla terza miglior prestazione in stagione L’inglese Paul Casey ha vinto con 274 (66 73 69 66, -14) colpi il Porsche European Open, firmando il 14° titolo sull’European Tour, dove non si imponeva dal 2014, e facendo ancor più crescere l’attesa per la sua ...