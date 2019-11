“War of the Worlds” | dal 4 novembre su Fox arrivano gli alieni

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 2 novembre 2019) Il countdown all'invasione aliena è iniziato. Dal 4alle 22.05 su Fox (Sky, 112), andrà in onda "War of the Worlds", la serie tratta dal romanzo fantascientifico e apocalittico di H.G. Wells ambientata ai giorni nostri (prodotta da CANAL + e Fox Networks Group Europe & Africa) di cui vediamo una clip in anteprima. Al centro della trama il primo contatto extraterrestre grazie all'intercettazione di una trasmissione proveniente da un'altra galassia che conferma definitivamente l'esistenza di vita intelligente fuori dal pianeta Terra. Mentre l'umanità attende l'evolversi degli eventi, lo scenario diventa presto catastrofico. La Terra viene pian piano invasa daglie la razza umana rischia lo sterminio. I sopravvissuti sono pochissimi e dovranno cercare di restare in vita cercando un rifugio sicuro in una nuova realtà dominata dagli.Il vincitore del Golden ...

wireditalia : Novità come Caterina la Grande e War of the Worlds e addii come Le regole del delitto perfetto, The Affair e Silico… - circeanna : RT @venezia_56: NOBUYOSHI ARAKI The 60th Year after the End of the War,sono fotografie di luoghi di quella Tokyo che ARAKI nei suoi ricordi… - APOCALYPSE709 : Black Sabbath - War Pigs/Into the Void - Bologna, 18 Giugno, 2014 -