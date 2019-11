Ma i britannici stanno dalla parte di Meghan Markle?

Fonte : vanityfair

(Di sabato 2 novembre 2019) «, conquista o divide?». Tatler, bibbia dell’aristocrazia britannica, se lo chiede mentre dedica alla duchessa del Sussex la copertina, ritraendola più in stile californian girl che royal. E per dare una risposta il mensile britannico ha lanciato un sondaggio, un anno e mezzo dopo il royal wedding di– già divorziata, birazziale, attrice, americana, più grande di lui, con il principe Harry, nipote prediletto di Sua Maestà. Ecco i risultati: il 55 per cento deiritiene che la duchessa del Sussex sia stata positiva per la famiglia reale, mentre il 45 per cento non è d’accordo. Come a dire:è riuscita a «spaccare» in due parti anche i sudditi di Elisabetta II, dopo aver creato un po’ di trambusto tra i Windsor. Le dichiarazioni del documentario «bomba», in cui lei e il principe si mostrano vulnerabili, fragili e in preda ai ...

umbertomastroi2 : @MoriMrc Secondo me ti sbagli non è che puoi uscire dall euro o europa sbandierandolo ai 4 venti. Vedi come stanno… - plums_the : @roma_paoletta @4everAnnina Ma dove lo vedi il fascismo in Italia ? Forse solo nelle vostre menti malate ... Se pro… - DiegoVDChivas : La verità sulla #brexit è che si allunga all’infinito perché i britannici non sanno più come uscirne. Non lo capis… -