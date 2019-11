Hamilton davanti a Leclerc nelle prove libere Gp Usa

F1 - Risultato FP2 GP Usa 2019 : Lewis Hamilton vola anche sul giro secco davanti a Leclerc e Verstappen - 4° Vettel : Dopo una prima sessione senza squilli Lewis Hamilton batte un colpo e si aggiudica con grande autorità la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il fuoriclasse britannico della Mercedes, ormai prossimo a laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera, ha impressionato positivamente sul ritmo ed ha dettato il passo nella simulazione di ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Texas : Hamilton davanti a tutti negli Stati Uniti - seguono una Ferrari ed una Red Bull [TEMPI] : Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere: bene Leclerc e Verstappen I piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti. Al termine delle Fp2 è stato Hamilton, seguito da Leclerc e Verstappen. Quarto tempo invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes comanda dunque la seconda sessione di prove ...

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Austin : Verstappen davanti a Vettel - indietro Leclerc ed Hamilton [TEMPI] : Max Verstappen è risultato il più veloce delle FP1 di Austin: il pilota Red Bull ha chiuso davanti a Sebastian Vettel e all’altra Red Bull di Albon. indietro Leclerc e Hamilton La Formula 1 lascia il Messico per spostarsi negli USA in vista del Gp di Austin. Il weekend americano inizia con le consuete prove libere del venerdì che si aprono nel segno della Red Bull. Max Verstappen fa registrare il miglior tempo in pista, ...

F1 Gp Messico : vince Hamilton davanti a Vettel. Terzo Bottas - quarto Leclerc : Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Messico precedendo il ferrarista Sebastian Vettel e il compagno di scuderia delle frecce D'argento Vlatteri Bottas. Il britannico conquista così il decimo successo stagionale (l'83/mo in carriera) non sufficiente però per conquistare matematicamente il sesto titolo

F1 - GP Messico 2019 : analisi delle qualifiche. Verstappen in pole col ‘giallo’ - Leclerc e Vettel davanti ad Hamilton - Bottas a muro! : Sono andate in archivio le qualifiche del GP del Messico, diciottesima tappa del Mondiale 2019 di F1, e Max Verstappen ha centrato la seconda pole position stagionale, bissando quanto fatto in Ungheria. Per la Red Bull si tratta della p.1 n.62. L’olandese, dunque, conferma il suo grande feeling con questo tracciato (riferendoci ai due successi nelle ultime due edizioni della corsa messicana), sfruttando il secondo e il terzo settore della ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Messico 2019 : Max Verstappen in pole position col giallo davanti a Leclerc e Vettel - 4° Hamilton : Max Verstappen conferma il suo straordinario rapporto con la pista di Città del Messico firmando una fantastica pole position e migliorando il record assoluto del tracciato per un solo millesimo facendo meglio del suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. L’olandese della Red Bull, già vincitore in Messico delle ultime due edizioni, si è imposto in qualifica con uno stratosferico 1’14″758 precedendo le Ferrari ed ...

Giappone : Bottas vince davanti a Vettel e Hamilton. Mercedes campione : Terzo sulla griglia, con una partenza bruciante Valtteri Bottas si è portato subito al comando del GP del Giappone e ha vinto davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con la Mercedes che ha conquistato il sesto Titolo Costruttori consecutivo. Al via Bottas, la cui ultima vittoria era arrivata in Azerbaijan ad aprile, ha passato il […] L'articolo Giappone: Bottas vince davanti a Vettel e Hamilton. Mercedes campione sembra essere ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Giappone 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince davanti a Vettel e Hamilton - 6° Leclerc : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Giappone 2019, 17° round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il finnico della Mercedes ha preceduto sul traguardo di Suzuka la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel ed il compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Ottimo quarto posto per la Red Bull di Alexander Albon, bene anche Carlos Sainz in quinta piazza, mentre la seconda Rossa di Charles Leclerc ha raccolto solo un sesto posto a causa di una ...

F1 - GP Giappone 2019 : risultato e classifica FP2. Bottas ed Hamilton davanti a tutti - Leclerc 4° e Vettel 5° : Le Mercedes continuano a dominare la scena nel corso della prima giornata del weekend del GP del Giappone, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka il finlandese Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior crono di 1’27″785, con 0″100 di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton e 0″281 sulla Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Le Frecce d’Argento, dunque, sono tornate a fare la differenza, ...