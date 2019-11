Formula 1 | Hamilton mastica amaro | “giornata negativa | ma non posso sempre vincere

Diretta Formula 1/ Qualifiche live : Hamilton favorito per la pole position - Gp Usa - : Diretta Formula 1 Qualifiche e FP3 live Gp Usa 2019 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas, oggi 2 novembre,.

Formula 1 – Lewis Hamilton distrugge il circuito di Austin : “hai il fondoschiena praticamente attaccato al suolo” : Lewis Hamilton sincero sulla situazione del tracciato del circuito di Austin: le parole del britannico della Mercedes dopo le FP2 del Gp degli Stati Uniti Lewis Hamilton ha chiuso le seconde libere del Gp degli Stati Uniti davanti a tutti, col miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Sul circuito di COTA, ad Austin, il britannico potrà festeggiare per la vittoria del titolo 2019, ma ancora c’è un po’ di ...

Formula 1 – Le buche e Hamilton non preoccupano Verstappen in Texas : “il distacco di Lewis non è reale” : Max Verstappen soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull E’ Lewis Hamilton il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti: il britannico della Mercedes ha segnato il miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Prima giornata in pista positiva per l’olandese della Red Bull: “se le buche sul ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Texas : Hamilton davanti a tutti negli Stati Uniti - seguono una Ferrari ed una Red Bull [TEMPI] : Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere: bene Leclerc e Verstappen I piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti. Al termine delle Fp2 è stato Hamilton, seguito da Leclerc e Verstappen. Quarto tempo invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes comanda dunque la seconda sessione di prove ...

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Austin : Verstappen davanti a Vettel - indietro Leclerc ed Hamilton [TEMPI] : Max Verstappen è risultato il più veloce delle FP1 di Austin: il pilota Red Bull ha chiuso davanti a Sebastian Vettel e all’altra Red Bull di Albon. indietro Leclerc e Hamilton La Formula 1 lascia il Messico per spostarsi negli USA in vista del Gp di Austin. Il weekend americano inizia con le consuete prove libere del venerdì che si aprono nel segno della Red Bull. Max Verstappen fa registrare il miglior tempo in pista, ...

Valentino Rossi in Formula 1 - Lewis Hamilton in MotoGp : fissata la data dell’atteso ‘scambio’! : Valentino Rossi e Lewis Hamilton pronti a scambiarsi di posto e di sport: il pRossimo 9 dicembre il ‘Dottore’ salirà sulla Mercedes e il pilota britannico sulla Yamaha Da diversi anni Valentino Rossi e Lewis Hamilton hanno ipotizzato un possibile ‘scambio di posto’. Il ‘Dottore’ non ha mai nascosto la sua passione per le monoposto di Formula 1, avendo già provato la Ferrari in passato ed essendosi dedicato più volte al Rally. Il pilota ...

Formula 1/ Gp Stati Uniti 2019 - Minardi : sarà grande festa per Hamilton! - esclusiva - : Pronostico Formula 1: intervista esclusiva a Giancarlo Minardi in vista del Gp degli Stati Uniti 2019, previsto questo fine settimana ad Austin.

Formula 1 – Hamilton soddisfatto della sua stagione : “4 pole e 10 vittorie - sono andato forte. E sulla strategia…” : Lewis Hamilton fa un recap della sua stagione in vista della gara di Austin che potrebbe consegnargli il titolo: il pilota Mercedes si dice soddisfatto dei suoi progressi Lewis Hamilton sente odore di titolo. Il pilota Mercedes ad Austin potrebbe laurearsi campione del mondo e in vista del weekend americano traccia un recap della sua stagione: “in gara in particolare sono cresciuto. Quando fai 4 pole e 10 vittorie vuol dire che sei ...

Formula 1 – Verstappen a quota 100 ad Austin - che risposta a Hamilton : “la sua una dichiarazione stupida da fare” : Max Verstappen pronto per il Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa di Austin E’ iniziato un nuovo weekend di gra per i piloti della Formula 1: dopo la vittoria di Hamilton in Messico adesso la sfida si sposta ad Austin, sul Circuito delle Americhe per un nuovo round stagionale. Si è tenuta oggi la conferenza stampa dei piloti con protagonista numero 1 Max ...

Formula 1 - Hamilton ad Austin potrà conquistare agevolmente il sesto titolo mondiale : La stagione di Formula 1 si appresta a concludersi, con soli tre Gran Premi che mancano da disputare. Questo weekend si corre negli USA, in Texas, nel "Circuito delle Americhe" e Lewis Hamilton potrà conquistare il suo sesto titolo mondiale, a una sola lunghezza dal primatista Michael Schumacher. Hamilton sempre più vicino a Schumacher Il pilota inglese, inoltre, nel corso della prossima stagione avrà la possibilità di abbattere un altro ...

Formula 1 - Wolff e il possibile passaggio di Hamilton in Ferrari : il team principal della Mercedes allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha parlato di un possibile passaggio di Hamilton in Ferrari nel 2021, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton si avvicina al sesto titolo mondiale della sua carriera con la Mercedes, ma le voci di un possibile passaggio in Ferrari nel 2021 non si placano. AFP/Lapresse Indiscrezioni e retroscena si rincorrono, ma Toto Wolff continua a gettare acqua sul fuoco, sottolineando come il team di ...

Formula 1 – Hamilton non si prende tutti i meriti : “gli altri hanno commesso più errori di noi! Non abbiamo punti deboli” : Lewis Hamilton applaude il suo team: le parole del britannico della Mercedes sul lavoro di squadra Ancora un fine settimana ricco di emozioni con i motori: Formula 1 e MotoGp intratterranno ancora una volta tutti gli appassionati con un doppio appuntamento di fuoco. Se la MotoGp si sposta in Malesia per il penultimo round stagionale, la Formula 1 invece torna in pista ad Austin. La Ferrari cercherà di risollevarsi dopo gli errori commessi ...

Formula 1 - a tutto Vettel : “Hamilton grande ma non paragonatelo a Schumi. Ritiro? Ecco quando deciderò” : Il tedesco ha parlato del presente e del futuro della Ferrari, soffermandosi anche su cosa deciderà di fare dopo il 2020 Una stagione piena di alti e bassi, caratterizzata da una prima parte di Mondiale complicata seguita poi da una crescita repentina e continua. La Ferrari prova a chiudere al meglio un’annata particolare, proiettandosi già al 2020 con rinnovato ottimismo, per quello che sarà un testa a testa esaltante con la ...

Formula 1 - Chris Horner difende Verstappen : “Max un siluro su Hamilton? Lui ha commesso una manovra dura” : Il team principal della Red Bull ha difeso il proprio pilota, sottolineando come sia stato spinto fuori alla prima curva in Messico da Hamilton Max Verstappen è finito sotto i riflettori in Messico per una serie di situazioni alquanto particolari, partendo dal comportamento tenuto in qualifica fino alla caotica partenza della gara. Lapresse Molti si sono scagliati contro l’olandese, ma non Chris Horner, che ha provato a difendere il ...