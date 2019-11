Fisco - Cgia : a novembre tasse per 55 mld : 11.45 Tra ritenute di dipendenti, autonomi e collaboratori, acconti Iva, Ires,Irpef, Irap e le addizionali comunali e regionali Irpef, questo mese saranno versati al'erario 55 mld di euro. Lo segnala l'Ufficio studi della Cgia. L'imposta più onerosa che imprese e lavoratori autonomi verseranno sarà l'Iva (15 mld). Segue l'acconto Ires in capo a Spa, Srl, Società cooperative, etc (13,3 mld). Collaboratori e lavoratori dipendenti verseranno 11,9 ...