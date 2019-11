Quali sono i migliori router Wi-Fi 6

Lotteria degli scontrini - da quelli 'validi' al codice : Quali sono le regole : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per fornire agli operatori le istruzioni per l’invio - tramite i nuovi...

Investimenti 2020 oltre il conto corrente - Quali sono le alternative valide : Investimenti 2020 oltre il conto corrente, quali sono le alternative valide Dei tassi negativi sul conto corrente ne abbiamo già parlato in quest’articolo: fautrice di questa novità sarà Unicredit, uno dei più importanti istituti di credito italiani, che ha deciso di accodarsi ad altri Paesi europei (come la Germania) applicando tassi di interesse negativi sulle somme parcheggiate sui conti correnti (ma per conti che vantano oltre 100 mila ...

Sony annuncia i PlayStation Plus di novembre 2019 : ecco Quali sono i giochi PS4 gratis : Finalmente, i giochi PlayStation Plus di novembre 2019 non sono più un segreto. Sony, come da tradizione, ha infatti alzato il sipario sui due titoli per PlayStation 4 che tutti gli abbonanti al servizio potranno scaricare in via del tutto gratuita il prossimo mese. Naturalmente in versione digitale da PlayStation Store, da custodire sul disco rigido della console made in Japan. Per sfidare a muso duro la rivale Microsoft e i suoi Games With ...

Brexit - sì al voto anticipato il 12 dicembre : Quali sono i nodi da sciogliere : Con il voto anticipato Boris Johnson spera di ritrovare una maggioranza tale da poter mettere in atto la promessa della...

Un sintomo preciso rivela la carenza di ferro : Quali sono le cause e come rimediare con l’alimentazione : In Italia 3 persone su 10 soffrono di carenza di ferro, uno degli elementi più importanti per il nostro organismo: si tratta di un macroelemento, cioè uno dei minerali presenti nell’organismo in quantità più elevate: ne ha parlato in un’intervista a Humanitas News la dott.ssa Manuela Pastore, dietista dell’Unità Operativa di Endocrinologia in Humanitas, ricordando quanto questo elemento sia fondamentale per la nostra vita e il corretto ...

Telegram - cos'è e Quali sono le nuove funzioni : Con oltre 200 milioni di utenti attivi già nel settembre del 2018, il servizio di messaggistica che fa capo a Pavel Durov - imprenditore russo, fondatore di VK e della società Telegram LLC - è ancora oggi tra i più evoluti e vicini alle esigenze degli utenti, proprio grazie alla disponibilità di funzioni specifiche non facilmente reperibili in altre soluzioni. Non a caso, Telegram si classifica tra quelle migliori per ...

Quali sono le caratteristiche più richieste in uno smartphone? Ce lo dice AnTuTu : AnTuTu pubblica la lista delle caratteristiche preferite da chi acquista smartphone in Cina in riferimento al Q3 2019 L'articolo Quali sono le caratteristiche più richieste in uno smartphone? Ce lo dice AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Le Qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP sono state rinviate per il forte vento : Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP, che si dovevano tenere sabato mattina alle 5.45 (ora italiana), sono state rinviate a domenica per il forte vento. Il Gran Premio è previsto per domenica mattina alle 5, e si

MotoGP - GP Australia 2019 : perché sono state cancellate le Qualifiche? Cosa è successo e cosa accadrà : griglia di partenza e possibile recupero : Il sabato del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP come temuto, è stato letteralmente funestato dal meteo. Prima la pioggia, quindi il fortissimo vento (in arrivo da più direzioni) hanno spinto i piloti a recarsi direttamente in prima persona presso la direzione gara, soprattutto dopo il brutto incidente di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) nel corso della FP4, con il portoghese che è finito sull’asfalto dopo la staccata di curva 1, ...

Aumentano i minori in povertà - Quali sono le questioni su cui occorre intervenire subito : di Carlo Lai * Secondo il documento che accompagna la petizione (Spazi e scuole sicure in Italia, 2019) promossa da Save the Children, durante la crisi del 2014 vi è stato un forte aumento dei minori in condizione di povertà assoluta (dal 4% al 12%). La spesa per l’istruzione è passata dal 4,6% del Pil del 2009 al 4,1% del 2011 con un minimo storico del 3,6% del 2016 (dati Ocse). Tale precarietà, inoltre, appare mal distribuita tra le regioni ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : gli azzurri di Musti non possono sbagliare contro l’Inghilterra : La Nazionale italiana di Calcio a 5 torna subito in campo quest’oggi per il secondo incontro del Main Round di Qualificazione ai Mondiali 2020 in Lituania. Gli azzurri sono reduci da una partita non positiva, per l’approccio, contro la Bielorussia. Il 3-3 finale, frutto più dei nervi che del gioco, va analizzato e non ci si potranno replicare gli stessi errori. Troppo molli i nostri portacolori contro la compagine di Aliaksandr ...

Quali edifici sono davvero al sicuro dai terremoti? L’Ingv spiega i dettagli che fanno la differenza : Con la mostra “Terremoti: attenti agli elementi! dettagli che salvano la vita”, in esposizione presso il Festival della Scienza di Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019, si analizzano le caratteristiche dei terremoti, con particolare attenzione a quegli aspetti che riguardano l’ingegneria, l’interazione tra i tipi di terreno e i fenomeni di amplificazione sismica, le caratteristiche degli edifici e la loro risposta alla sollecitazione ...

Diritti degli uomini : Quali sono - come farli valere e differenza coi diritti umani : diritti degli uomini: quali sono, come farli valere e differenza coi diritti umani Secondo la legge, tra “diritti umani” e “diritti degli uomini” c’è distinzione, ovvero non sono la stessa cosa. Vediamo di seguito di fare chiarezza e di capire cosa indicano, rispettivamente, queste due espressioni. Cerchiamo inoltre di capire se ha davvero senso parlare di soli diritti degli uomini. Se ti interessa saperne di ...

Monete rare - le vecchie Lire possono valere oltre 4mila euro : ecco Quali : Chi di noi non ha ancora a casa, magari nascoste in fono a qualche cassetto, alcune Monete delle vecchie Lire? Il vecchio conio è ormai fuori circolazione da 17 anni, da quel 28 febbraio del 2002 quando è stato sostituito ufficialmente dall’euro ma non per questo oggi ha solo un valore affettivo. Come si legge infatti sul sito monetare.net alcuni rari esemplari di vecchie Lire valgono fino a 4mila euro e sono molto ambiti dai ...