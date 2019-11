Libra non è ancora nata e c’è già chi la vuole spezzare in due

Fonte : wired

(Di venerdì 1 novembre 2019) Silhouettes are seen beneath a sign of, the cryptocurrency project launched by Facebook during a conference at marketing and communication school CREA in Geneva on September 26, 2019. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) Non èufficialmente, la criptovaluta di Facebook, ma ha già il suo primo “fork”. Che è come dire una scissione da cui potrebbe nascere un’altra valuta: Open. Una trentina di società e organizzazioni no profit, che operano con la tecnologia blockchain, hanno svelato di aver in programma di “biforcare”per costruire una versione senza autorizzazione, soprannomiOpen. Annunciata alla conferenza degli sviluppatori di ethereum Devcon di Lucas Geiger, co-fondatore della startup di infrastrutture blockchain Wireline, funzionerà come una stablecointa alla, che ...

