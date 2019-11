Basket 3×3 | Calendario e date preolimpici 2020 | la composizione dei gironi | le azzurre

Basket 3×3 - le qualificate a Tokyo 2020 e la composizione dei Preolimpici! Doppia chance per l’Italia femminile - già fuori gli uomini : La corsa verso Tokyo 2020 per il Basket 3×3 è cominciata pochi minuti fa, con l’annuncio delle prime quattro squadre automaticamente qualificate per gli uomini e per le donne, oltre che di quelle partecipanti ai tornei Preolimpici che si terranno a marzo e ad aprile. Per gli uomini, le quattro direttamente qualificate alle Olimpiadi sono Serbia, Russia, Cina e Giappone, mentre per le donne lo sono Russia, Cina, Mongolia e Romania. Il ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 23 2019 : alla Russia il titolo maschile - al Giappone quello femminile : Si sono conclusi oggi i Mondiali di Basket 3×3 Under 23 maschili e femminili cominciati mercoledì e disputati a Lanzhou, in Cina. La Russia era chiamata a difendere i titoli conquistati l’anno scorso a Xi’an, sempre in Cina. Nel torneo maschile c’è riuscita battendo in finale l’Ucraina per 21-11, mentre nel femminile ha dovuto subire la vendetta del Giappone, sconfitto l’anno scorso per 21-12 e oggi invece vincitore per 19-14. I due bronzi ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza a Edmonton e nella classifica finale. Francia trionfatrice assoluta - Canada di tappa : Finisce con un terzo posto l’avventura dell’Italia alle Women’s Series di Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri e Giulia Rulli hanno assicurato anche un’altra terza posizione al nostro Paese: quella della classifica generale di questa manifestazione che ha occupato sostanzialmente tutta l’estate. nella tappa di Edmonton, le azzurre hanno superato ai quarti di finale la Polonia per ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Australia vittoriosa nella tappa di Tokyo : Si conclude quella che di fatto è la penultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, anche se è contemporanea a Edmonton (dove, però, il fuso orario fa sì che sia effettivamente l’ultima): quella di Tokyo. A prendersi il successo è l’Australia. Dopo aver terminato al terzo posto per differenza punti il girone B, la formazione oceanica (Bec Cole, Keely Froling, Maddie Garrick, Alice Kunek) batte nei quarti la Romania ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia ai quarti nella tappa conclusiva di Edmonton : Ci sono due tappe a concludere le Women’s Series di Basket 3×3 messe in piedi dalla FIBA per incentivare la diffusione di questa branca della pallacanestro. L’Italia partecipa a quella di Edmonton, dove è ai quarti di finale. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Arianna Zampieri hanno superato la Spagna nella pool B per 22-10 dopo aver perso contro gli Stati Uniti per 15-21, e si sono dunque messe in marcia ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 23 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti uomini e donne - c’è Olbis Andrè : Sono stati diramati i convocati per i Mondiali di Basket 3×3 Under 23, che si terranno a Lanzhou, in Cina, dal 3 al 6 ottobre, e che vedranno l’Italia impegnata sia con la squadra maschile che con quella femminile. Di seguito i nominativi. uomini Giorgio Di Bonaventura Carlo Fumagalli Bruno Mascolo Leonardo Totè donne Olbis Futo Andrè Elisa Policari Mariella Santucci Valeria Trucco La partecipazione di Totè è resa possibile dal fatto ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : comincia bene il weekend di Udine - entrambe le squadre italiane vanno alla seconda giornata : Si è svolta oggi la prima giornata della terzultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, che per questo weekend si sposta in Italia, a Udine, terra che tante volte ha ospitato Basket internazionale in questi anni. L’Italia si presenta con due formazioni, quella normale (Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri, Giulia Rulli) e quella Under 23 (Giulia Ianezic, Valeria Trucco, Clara Rosini, Meriem Nasraoui). ...