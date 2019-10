MotoGP oggi | GP Malesia 2019 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019), venerdì 1° novembre, prenderà il via il weekend del GP della, penultimo round del Mondialedi. Sul tracciato di Sepang, i tecnici e i piloti dovranno darsi da fare per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della corsa domenicale. L’iride è già assegnato da tempo a Marc Marquez, il quale non ha però nessuna intenzione di rilassarsi come ha già dimostrato nelle ultime settimane. I successi in fila nelle ultime apparizioni e i 16 podi in 17 gare parlano chiaro della stagione eccezionale dello spagnolo. L’iberico, quindi, libero dal peso iridato, vorrà porre il sigillo anche su uno dei tracciati più amati dai centauri, teatro di duelli rusticani, come quello tra lo stesso Marc e Valentino Rossi quattro anni fa. Il “Dottore”, su questo circuito, spera di trovare la quadra. Il lay-out è gradito e spesso lo si è visto ...

theflex96 : @Gianludale27 Io spero che la F1 si avvicini un po' alla MotoGP. 3/4 candidati al titolo, ma almeno 8 piloti che po… - KKNE_redux : RT @SkySportMotoGP: ?? Domani tutti in sella, ma oggi è #Halloween ?? ?? Come si travestiranno i piloti? ?? Ma soprattutto, li riconoscete? ? h… - SantoDario : RT @SkySportMotoGP: ?? Domani tutti in sella, ma oggi è #Halloween ?? ?? Come si travestiranno i piloti? ?? Ma soprattutto, li riconoscete? ? h… -