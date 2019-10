Droga | fiumi di eroina e cocaina nel ragusano | 10 arresti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Alessandro Ferro E' scattatto all'alba il blitz di 50 carabinieri del Comando provinciale di Ragusa che ha portato all'arresto di 10 persone e decine di perquisizioni per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti Dalle prime ore di questa mattina sono stati 10 glie le perquisizioni per traffico e spaccio diassieme a numerosi altri indagati per furti ai danni delle aziende agricole del territorio ibleo, in provincia di Ragusa. L'operazione, denominata "Country Hide", è scattata all'alba ed ha visto impegnati 50 carabinieri del Comando provinciale di Ragusa - Sezione Operativa. L'indagine, condotta dalla Sezione Operativa dell'Arma ed emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha portato all'arresto di gente di nazionalità italiana e straniera tra cui figurano albanesi, tunisini ed algerini. Il gruppo di spaccio ...

