Comm.Segre,Ebrei e Vaticano preoccupati

La 'issione' è un "grande risultato istituzionale per il Paese.Certo sconcerta un po' l'astensione di alcune forze politiche,che riteniamo sbagliata e pericolosa". Dopo il sì in Senato allaissione contro odio, razzismo e antisemitismo, la guida della Comunità ebraica romanaenta il voto ( 151sì,0 no;astenuti Lega,FI e FdI) Dureghello aggiunge:" Ora serve unità e non dare adito ad alcun ambiguità". Parolin,tario di Stato: "Astensione preoccupa"."Dovremmo essere uniti" ed evitare "di politicizzare".(Di giovedì 31 ottobre 2019)