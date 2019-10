Anna Pettinelli su Stefano Macchi | ' Temevo di perderlo'

Anna Pettinelli : “Serena Enardu non sta bene. Stefano Macchi? Riceve porcate e foto sexy sui social” : Anna Pettinelli si è raccontata sulle pagine del settimanale ‘Chi’. Reduce dall’esperienza di ‘Temptation Island Vip‘ ha assicurato che ora lei e Stefano Macchi sono più uniti che mai. La conduttrice radiofonica ha anche commentato il percorso di Serena Enardu e Pago. In proposito, ha spiegato che non è un periodo facile per la sua ex compagna di avventura. Le dichiarazioni su Serena Enardu e Pago Anna Pettinelli è rimasta in ...

“Ora me la chiedono tutti”. Anna Pettinelli - la rivelazione dopo Temptation Island : La sua esperienza a ‘Temptation Island Vip’ è terminata da circa un mese ma Anna Pettinelli sembra ancora doversi riprendere da quello è stato un vero e proprio gioco al massacro. Il suo fidanzato, infatti, Stefano Macchi, durante la permanenza nell’Is Morus resort, ha avuto qualche piccolo sbandamento per una tentatrice, ma le cose alla fine sono tornate alla normalità. L’avventura nel programma è finita prima del previsto a causa della sua ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli : "Le ragazzine mi chiedono la maglia 'Bella patata'. Con Stefano ci cerchiamo di più" : Anna Pettinelli, protagonista dell'ultima stagione di 'Temtpation Island Vip', su Canale 5, ha raccontato, per la prima volta, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, i ricordi più emozionanti della partecipazione al programma assieme al fidanzato Stefano Marchi con cui ha ritrovato una stabilità sentimentale assai significativa: L’Italia si è divertita con me. Le ragazzine mi chiedono la maglia “Bella patata”. Se fai la commedia, ...

Anna Pettinelli dopo Temptation Island Vip : “La mia vita è un inferno” : Temptation Island Vip: Anna Pettinelli gelosa di Stefano Macchi dopo Temptation Island Vip, Stefano Macchi sarebbe corteggiatissimo. A confessarlo è stata Anna Pettinelli sulle pagine del settimanale Chi. La speaker radiofonica ha ammesso che sui social il compagno ha molte ammiratrici, sottolineando: “La mia vita è un inferno, ora mi tocca litigare anche con le belle di Instagram”. Anna Pettinelli ha raccontato che sui social ...

Bella Patata convola a nozze : Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sposano : Come tutte le supereroine, Bella Patata vola. E nello specifico, come ci informa il settimanale Gente, (con)vola a nozze con Stefano Macchi, il fidanzato con il quale ha condiviso l’esperienza di Temptation Island Vip, guadagnando sul campo l’appellativo Bella Patata. L’esperienza a Temptation Island Vip, di cui stasera vedremo il resoconto un mese dopo, li ha messi a dura prova, ma Anna Pettinelli e Stefano Macchi sembrano essere ...

Bella Patata convola a nozze : Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sposano : Come tutte le supereroine, Bella Patata vola. E nello specifico, come ci informa il settimanale Gente, (con)vola a nozze con Stefano Macchi, il fidanzato con il quale ha condiviso l’esperienza di Temptation Island Vip, guadagnando sul campo l’appellativo Bella Patata. L’esperienza a Temptation Island Vip, di cui stasera vedremo il resoconto un mese dopo, li ha messi a dura prova, ma Anna Pettinelli e Stefano Macchi sembrano essere ...

Stefano Macchi e Anna Pettinelli dopo Temptation Island sono pronti a sposarsi : Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono stati tra i protagonisti più amati della seconda edizione di Temptation Island Vip. Il loro falò di confronto per gli appassionati del programma sarà difficile da dimenticare, dal momento che la speaker radiofonica non è riuscita a trattenere gli effetti della gelosia. Eppure i due adesso sembrano decisi a sposarsi. La coppia dopo Temptation Island In una lunga e densa intervista rilasciata al ...

Anna Pettinelli a nozze? Stefano : "Arrivato il momento giusto" : La coppia è sopravvissuta agli scossoni di Temptation Island Vip e le nozze potrebbero essere dietro l'angolo

“Il momento è arrivato”. Bomba : Anna Pettinelli e Stefano Macchi - è tutto deciso : Momenti incandescenti ci sono stati anche per loro al programma televisivo ‘Tempation Island Vip’, condotto da Alessia Marcuzzi. L’amore ha però prevalso su tutte le difficoltà e tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi la vita sentimentale prosegue a gonfie vele. L’avventura non li ha quindi assolutamente divisi, ma uniti più che mai, a tal punto che a breve si concretizzerà un evento bellissimo. Bisogna comunque dire che Stefano aveva allacciato ...

Anna Pettinelli E STEFANO MACCHI/ Lei : 'Tra noi liti anche a casa!' - Uomini e Donne - : ANNA PETTINELLI e STEFANO MACCHI ospiti di Uomini e Donne: ecco le nuove dichiarazioni della speaker radiofonica e il suo fidanzato.

Anna Pettinelli vs Cecilia Zagarrigo : "Stefano è il mio uomo - i suoi atteggiamenti li gestisco io" (video) : prosegui la letturaAnna Pettinelli vs Cecilia Zagarrigo: "Stefano è il mio uomo, i suoi atteggiamenti li gestisco io" (video) pubblicato su Gossipblog.it 17 ottobre 2019 15:32.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi oggi : il rapporto con Cecilia Zagarrigo che divide : Stefano Macchi e Anna Pettinelli stanno ancora insieme? Cosa ne è stato di Anna Pettinelli e Stefano Macchi dopo Temptation Island Vip 2? oggi la coppia è ancora forte come un tempo oppure i due innamorati si sono lasciati nonostante il falò di confronto sia finito abbastanza bene? La risposta a questi interrogativi viene direttamente […] L'articolo Anna Pettinelli e Stefano Macchi oggi: il rapporto con Cecilia Zagarrigo che divide ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 17 ottobre - ospiti Anna Pettinelli e Stefano Macchi : Oggi, 17 ottobre 2019, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicato al Trono Classico. Durante il primo appuntamento odierno dedicato ai tronisti saranno ospiti due coppie uscite dal programma Temptation Island Vip 2019, parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. La conduttrice del noto programma, Maria De Filippi, infatti, farà entrare nello studio Mediaset le coppie che, reduci dal viaggio ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Anna Pettinelli contro Cecilia. VIDEO : Anna Pettinelli aspetta Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne oggi Temptation Island Vip tornerà protagonista nella puntata odierna di Uomini e Donne. Maria De Filippi dedicherà il primo appuntamento settimanale del Trono Over in particolare a Anna Pettinelli e Stefano Macchi. La conduttrice radiofonica entrerà nel salotto rosa di Canale5 mano nella mano con il compagno, salutando così i presenti in studio: “Disgraziati tutti prima di ...