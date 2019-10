«Game of Thrones» | cassato il prequel con Naomi Watts e annuncia quello sui Targaryen

Succession è un po’ Game of Thrones e un po’ Boris : di Davide Banis “I miliardari non dovrebbero esistere,” ha twittato Bernie Sanders qualche mese fa. Per ora, invece, di miliardari al mondo ce ne sono circa 2.150, di cui quasi 600 nei soli Stati Uniti. Se non fosse un personaggio di fantasia, farebbe parte di questa categoria – e sarebbe sicuramente nel mirino di Sanders – anche Logan Roy, il tycoon senza scrupoli protagonista di Succession, la serie tv della Hbo la cui seconda ...

Game of Thrones - il prequel House of The Dragon ordinato ufficialmente da HBO. In Italia ancora su Sky Atlantic : Morto un prequel se ne fa un altro. Immediatamente.A poche ore dalla notizia che la serie prequel di Game of Thrones, di cui era stato girato il pilot con Naomi Watts protagonista, ambientata 5000 anni prima la serie HBO non sarebbe stata realizzata, ecco arrivare la consolazione per i fan della serie. Infatti HBO e WarnerMedia hanno annunciato l'ordine direttamente a serie tv, senza nemmeno girare un pilot, di House of the Dragon, tratto dal ...

Game of Thrones - la Hbo boccia lo spin-off con Naomi Watts : L'inverno non sta arrivando, per Naomi Watts. La Hbo, con una mossa un po' a sorpresa, ha deciso di non andare avanti con il prequel spin-off di Game of Thrones di cui era stata girata una puntata pilota nei mesi scorsi. A dare la notizia per primo è stato Deadline Hollywood, che rivela che la notizia della bocciatura dello show è arrivata alla sua co-creatrice Jane Goldman.Ambientato circa 5mila anni prima della serie originale conclusasi a ...

I creatori della serie tv “Game of Thrones” hanno rinunciato a fare una nuova trilogia di “Star Wars” : David Benioff e D.B. Weiss, creatori della serie tv Game of Thrones, hanno abbandonato il progetto di realizzare una nuova trilogia di Star Wars, il cui primo episodio avrebbe dovuto uscire al cinema nel 2022. I due lo hanno annunciato in esclusiva al sito Deadline,

A X Factor arriva l'ansia. Ed è meglio dell'ultima stagione di Game of Thrones : Ogni tanto una gioia. Finalmente X Factor svolta, e regala al pubblico l’unica emozione degna di un talent: l’ansia. Un plauso a Sky, che deve avere assoldato George R.R. Martin tra gli autori: la puntata di ieri, infatti, ci ha riservato tutti i colpi di scena che mancavano nell’ultima stagione di

Fioramonti dà lezioni di storia : "Non è mica come Game of Thrones" : Federico Garau Il ministro è intervenuto ad un evento intitolato "Quale futuro senza storia?", ospite del sindacato Gilda degli insegnanti e Associazione docenti Art. 33 Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, ospite di un evento del sindacato Gilda degli insegnanti a tema "Quale futuro senza la storia?", fornisce una versione del tutto personale sul concetto della disciplina. "Noi abbiamo spesso una visione della storia come ...

Game of Thrones - nove secoli fa : Una striscia di lino lunga 68 metri e alta 50 centimetri è uno dei più importanti documenti di storia medievale europea. Racconta le vicende che portarono all’invasione d’Inghilterra da parte di Guglielmo, già duca di Normandia e dal 1066 denominato “il Conquistatore”.È definito l’arazzo più famoso del mondo, quello di Bayeux, ma tecnicamente non è neppure un arazzo. Sulla ...

Kit Harington non ha mai visto l’ultima stagione di “Game of Thrones” : L'attore ha vestito i panni di Jon Snow per 10 anni The post Kit Harington non ha mai visto l’ultima stagione di “Game of Thrones” appeared first on News Mtv Italia.

Emmy 2019 - Game of Thrones miglior serie - successo per Fleabag : Game of Thrones ha trionfato ancora una volta ai 71esimi Emmy Awards, i premi più importanti della tv che si sono svolti nella notte di domenica a Los Angeles. La stagione finale dello show HBO sul magico mondo di Westeros, l`ottava, ha vinto il titolo di miglior serie drammatica, per la quarta e ultima volta. A parte Peter Dinklage al suo quarto riconoscimento come miglior attore non protagonista nel ruolo di Tyrion Lannister, nessun premio per ...