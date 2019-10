Acconti e Versamenti | il Decreto Fiscale 2020 riduce le percentuali per i contribuenti ISA

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il, collegato alla Legge di Bilancio, tra i suoi 60 articoli contiene diverse sorprese per iitaliani. Certamente una di queste è presente all'interno del corposo Capo V rubricato "Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili". Questa sezione delcontiene ben 21 articoli, dall'articolo 40 al 60, che affrontano gli argomenti più disparati. Ma quello che qui interessa è il terzultimo, l'articolo 58, denominato in maniera un poco criptica "Quotain acconto". Cosa prevede l'articolo 58 Secondo il testo del, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n° 252 del 26 ottobre 2019 Serie Generale, l'articolo in questione prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del, quindi dallo scorso 27 ottobre, iindicati all'articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, ...

Mandolesi_Giu : Signori, più lo leggo, più penso che l'art.58 ?? sia un perverso capolavoro...ma un semplice 'per il 2019 l'ammontar… -