Samsung Galaxy Fold 2 avrà due batterie di dimensioni diverse? Forse sì

Sorpresa Samsung Galaxy S10 e Note 10 : all’improvviso la patch di novembre 2019 : La patch di sicurezza di novembre 2019 ha iniziato la propria diffusione a bordo dei Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e (ne ha dato notizia in anteprima il sempre ben informato SamMobile) e sui Note 10 e Note 10 Plus (anche in questo caso la comunicazione è arrivata dal noto portale, specializzato nel divulgare tutto quanto interessa il produttore asiatico). Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato dell'improvvisa irruzione di un ...

Samsung sorprende e aggiorna Galaxy S10 - S10+ e S10e con le patch di novembre : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software che integra le patch di sicurezza di novembre 2019; questo mese Samsung anticipa Google. L'articolo Samsung sorprende e aggiorna Galaxy S10, S10+ e S10e con le patch di novembre proviene da TuttoAndroid.

Attenzione massima con il Samsung Galaxy S10 : beta Android 10 rende inutilizzabile il device : Ci sono notizie per nulla incoraggianti che dobbiamo prendere in esame oggi 29 ottobre per quanto riguarda il rilascio di Android 10 a bordo del Samsung Galaxy S10. Nemmeno il tempo di prendere atto di una nuova patch che potrebbe rivelarsi molto utile per risolvere alcuni problemi, come abbiamo notato attraverso il pezzo di ieri, che questo martedì tocca fare i conti con alcune segnalazioni preoccupanti. La beta di cui tanto si parla in questi ...

Un grave bug impedisce l’accesso ai Samsung Galaxy S10 con Android 10 beta : Un grave bug della beta di Android 10 per Samsung Galaxy S10 impedisce agli utenti di accedere al proprio smartphone nel caso abbiano impostato una protezione. L'articolo Un grave bug impedisce l’accesso ai Samsung Galaxy S10 con Android 10 beta proviene da TuttoAndroid.

Il dado è tratto per il Samsung Galaxy S11 : terminato lo sviluppo : Quanto manca all'uscita del Samsung Galaxy S11? Non conosciamo di certo la data precisa del lancio del successore del Samsung Galaxy S10 ma grazie ad un informatore molto autorevole come Ice Univerce possiamo dire che i lavori per il top di gamma sono già decisamente a buon punto. Solo qualche ora fa, in effetti, proprio il leaker seguitissimo attraverso il suo profilo Twitter ha fatto sapere che lo sviluppo del Samsung Galaxy S11 è ...

L’ultimo aggiornamento dei Samsung Galaxy S10 aggiunge interessanti feature : Samsung rilascia un aggiornamento per la gamma Galaxy S10 con la possibilità di registrare video slow motion con la fotocamera frontale L'articolo L’ultimo aggiornamento dei Samsung Galaxy S10 aggiunge interessanti feature proviene da TuttoAndroid.

Arriva lo slow motion anche sulla fotocamera anteriore del Samsung Galaxy S10 : patch in uscita : La settimana inizia con il botto per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10. Come preannunciato pochi giorni fa sulle nostre pagine, infatti, è in distribuzione un nuovo aggiornamento per il top di gamma lanciato sul mercato circa otto mesi fa, con il quale non andremo incontro ai soliti miglioramenti generali sul fronte sicurezza e sulle prestazioni degli smartphone. A tal proposito, infatti, è importante soffermarsi su almeno tre ...

Ecco qual è il nuovo Exynos che farà compagnia allo Snap 865 per il nuovo Samsung Galaxy S11 : Il data mining della seconda beta della One UI 2.0 per i Samsung Galaxy S10 vede riferimenti al nuovo Exynos 9830 che sarà inserito nei nuovi Galaxy S11 L'articolo Ecco qual è il nuovo Exynos che farà compagnia allo Snap 865 per il nuovo Samsung Galaxy S11 proviene da TuttoAndroid.

Ecco quale sarà la nuova gamma di Samsung Galaxy A12 per il 2020 : I Samsung Galaxy A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82 e A92 sono i nuovi smartphone previsti per la seconda metà del 2020 L'articolo Ecco quale sarà la nuova gamma di Samsung Galaxy A12 per il 2020 proviene da TuttoAndroid.

Domenica allegra con le offerte MediaWorld : occasione Samsung Galaxy S10 e S10e il 27 ottobre : Una Domenica piena di spunti interessanti quella che stiamo vivendo attraverso MediaWorld, soprattutto per gli utenti che da tempo hanno messo nel mirino smartphone come i vari Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e. Dopo aver aperto il fine settimana con una promozione davvero allettante per Huawei P30, come avrete notato attraverso il report portato alla vostra attenzione un paio di giorni fa su OM, oggi 27 ottobre occorre concentrarsi su alcuni ...

Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda il Samsung Galaxy S10+ : A caratterizzare Huawei Nova 6 5G per quanto riguarda il design dovrebbe essere un ampio display con un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera L'articolo Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda il Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Samsung M10S come si fa su smartphone Galaxy : come prendere Screenshot su Samsung Galaxy M10S in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android.

Brusco stop per la beta Android 10 sul Samsung Galaxy Note 10 : le ultime oggi 26 ottobre : Arrivano alcune informazioni importanti che per forza di cose dobbiamo prendere in esame oggi 26 ottobre a proposito del Samsung Galaxy Note 10, considerando il fatto che il produttore coreano pare aver deciso di sospendere la diffusione del programma beta impostato sull'aggiornamento Android 10. Dopo i riscontri incoraggianti che abbiamo avuto modo di condividere sulle nostre pagine nella giornata di ieri, infatti, tocca analizzare in modo più ...

Ecco come fare a correggere il bug delle impronte sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 : Ecco come installare la patch che corregge il bug delle impronte digitali su tutta la gamma di Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Ecco come fare a correggere il bug delle impronte sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 proviene da TuttoAndroid.