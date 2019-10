Manovra | cedolare secca su affitti resta al 10% Castelli | «Local tax | Imu-Tasi

Manovra : Castelli - ‘bene accordo su cedolare secca - resta al 10%’ : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Bene l’accordo sulla cedolare secca, che resta al 10%. Aiuta i canoni concordati”.Così il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. L'articolo Manovra: Castelli, ‘bene accordo su cedolare secca, resta al 10%’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Affitti : cedolare secca resta al 10% Manovra - il Governo ritrova l'intesa : Neutralizzato l'aumento della cedolare secca sugli Affitti a canone concordato. Canone che resterà al 10% (e non saliRà al 12,5%). La sconfitta in Umbria di Pd e M5S sortisce subito i propri effetti sul cantiere della legge di bilancio che il Governo ha deciso di riaprire, senza toccare i saldi come intimato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri "Siamo a lavoro per individuare i 100 milioni necessari per ...

Manovra : cedolare secca 10% canone affitto concordato diventa permanente : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – La cedolare secca al 10% per i contratti d’affitto a canone concordato “non sale al 12,5%, ma si è fatto uno sforzo per lasciarla al 10% e renderla permanente”. E’ uno dei risultati, spiegano fonti di Palazzo Chigi, raggiunti nel vertice di maggioranza sulla Manovra, che tornerà a riunirsi domani per chiudere definitivamente il testo. L'articolo Manovra: cedolare secca 10% canone affitto ...

Manovra - Gualtieri : “Ci sarà sugar tax sulle bevande. Cedolare sugli affitti sale al 12 - 5% - ma senza interventi sarebbe andata al 15” : Accanto alla plastic tax ci sarà anche una sugar tax, ma “limitata alle bevande” e non anche sulle merendine come aveva prospettato il titolare dell’istruzione Lorenzo Fioramonti. E le nuove tasse sono in ogni caso “interventi limitati sia nel numero sia nell’importo”, oltre al fatto che “quasi sempre l’aumento fiscale è accompagnato da forme di incentivi in una logica di transizione verso la ...

