M5s | Scanzi | “Scissione? Se continuano così non fanno in tempo perché sono rimasti in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Scissione nel M5s? Senoninin tre“.il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, dopo le elezioni regionali in Umbria e le conseguenze sull’alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle. “Fermare l’esperimento ora non ha senso. Hanno possibilità di vincere in altre regioni, come in Emilia-Romagna. Se invece la strategia di Di Maio e dei ‘malpancisti’ è quella di consegnare il Paese al centrodestra, ci stanno riuscendo alla grande”. Video La7 L'articolo M5s,: “Scissione? Senoninin tre”. Poi l’analisi sull’alleanza col Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.

