‘Live Non è la D’Urso’ | colpo di scena | Cicciolina mostra il seno in diretta

(Di martedì 29 ottobre 2019)di– Non è la, con unascatenata che, in, hato il Senza veli. E dire che era stata invitata da Barbara D’Urso per ben altro motivo. Ovvero per spiegare cosa era davvero successo al figlio trovato in possesso di un bilancino e due grammi di eroina nascosti sotto una mattonella nel suo appartamento. Con lui, sono stati arrestati due ragazzi ospiti nel suo appartamento in possesso di una valigia con 1,7 kg di marijuana e 4mila euro in contanti. “Mio figlio è innocente e ha peccato di ingenuità – ha esordito in studio– perché ha ospitato un ragazzo per tre giorni ed era questo che è stato trovato in possesso di questa marijuana non lui”. Non appena pronunciate queste parole, i 5 ‘sferati’, di Carmelita chiamati per farle delle domande non sono sembrati molto d’accordo con questa sua versione dei fatti.Come riporta Il Giornale, ...

