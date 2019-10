Lecce | donna muore schiacciata tra due camion

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, trae Brindisi, lungo la strada tatale 613. Nello scontro è deceduta una. Si chiamava Annamaria Dell'Anna, aveva 58 anni e viveva con il marito a San Cerario, un Comune in provincia di. Si è trattato di un tamponamento in cui laè rimasta, come si vede dall'immagine pubblicata sul sito di "Canale 85", tra une un autotreno. Per la 58enne non c'è stato nulla da fare a causa delle gravissime lesioni che ha riportato su tutto il corpo. Laera sola nella sua auto, una citroen C3 bianca, rimasta letteralmente compressa tra i due mezzi pesanti. La salma è stata portata nella camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di. Si stava recando, probabilmente a lavoro. Era una docente di un istituto scolastico di Brindisi.Sul posto sono intervenuti il personale ...

