Seggi aperti in Umbria | primo test per la maggioranza di governo

Seggi aperti in Umbria - 700 mila elettori chiamati al voto : Sono aperti dalle 7 e chiuderanno alle 23 i Seggi per le elezioni regionali in Umbria . Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo.

Afghanistan : presidenziali - aperti Seggi : 7.00 Si vota oggi per le elezioni presidenziali in Afghanistan.I seggi chiuderanno alle ore 15 (12.30 italiane). Circa 9,5 milioni le persone chiamate alla consultazione elettorale. Quasi 5 mila sedi elettorali sono state create in scuole, moschee e complessi ospedalieri in tutto il Paese. Dispiegati oltre 70 mila uomini delle forze di sicurezza. I due candidati principali sono il presidente uscente Ashraf Ghani e il capo dell'esecutivo ...