Salvini | «Lega primo partito» E attacca Conte | «È un omino»

Umbria - Salvini : Lega ha doppiato il Pd : 0.28 "Se la Lega risultasse avere il doppio dei voti del Pd nella roccaforte rossa, qualcuno al governo dovrebbe ritenersi abusivo già questa notte". Così il leader della Lega Salvini commenta le proiezioni in Unbria. Salvini e Donatella Tesei,la candidata del centrodestra alla regione Umbria,si sono abbracciati al comitato elettorale della Lega a Perugia dopo le proiezioni che la vedono proiettata alla presidenza con oltre il 59% dei ...

Matteo Salvini chiama i M5s delusi : "Le porte della Lega sono aperte" - una svolta : Mai elezione locale, nella storia politica recente, aveva avuto un significato così importante. Già, perché il voto regionale travalica i confini dell' Umbria. I 700mila elettori chiamati al voto avranno in mano, con la scheda e la matita copiativa, un' occasione unica. Anzi due: dare slancio al des

Sondaggi politici elettorali : Lega cresce ancora - Salvini nettamente primo tra i leader : La trasmissione di La 7 Coffee Break ha dedicato un ampio spazio agli ultimi Sondaggi relativi al gradimento che i potenziali elettori hanno nei confronti delle forze politiche e alla fiducia che nutrono rispetto ai leader di ciascun partito. I dati registrati da Termometro Politico risultano particolarmente positivi per la Lega e Matteo Salvini, che vedono incrementare i propri numeri. Un dato di fatto importante che arriva in una fase in cui ...

Salvini apre le porte della Lega agli elettori del M5s : "Questa manovra economica, fra tassa sulle bibite, tassa sulla plastica che diventa sui consumatori, tassa tassa tassa, non avevate detto che andavate al governo per tagliare le tasse? L'unica vostra ossessione sono la Lega e Salvini. Zingaretti, Conte e Di Maio mi insultano, noi rispondiamo con il sorriso vi lasciamo gli insulti: mi fanno l'effetto che fanno i simpatici moscerini alle vacche". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ...

Umbria - Crozza-Salvini collegato dall’amato ulivo. E i suoi estimatori hanno tutti i baffetti : Crozza/ Salvini collegato dall’amato oliveto in Umbria – nel corso di “Fratelli di Crozza“, in onda il venerdì in prima serata sul Nove – elude le domande sul Russiagate: “Ma secondo lei i giornalisti sono più contenti se io gli do delle risposte o se gli regalo dell’olio? Splendido olio italiano prodotto da questo signore. Lui è Fabio Ricino che produce un olio da far bere ai giornalisti…” Live streaming, episodi ...

Ultimi sondaggi politico elettorali oggi - la Lega inarrestabile - Salvini mette il turbo - salgono la Meloni e Renzi - caduta libera per Di Maio e il Pd : I sondaggi proposti da Corrado Formigli alla trasmissione PiazzaPulita dimostrano ancora una volta che l’avanzata della Lega e di Matteo Salvini sembra essere inarrestabile. Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti su La7 il 24 ottobre la Lega ha raggiunto nuovamente i valori di prima della crisi governo ed è attualmente al 33,2%. Un Salvini che ha messo il turbo nelle preferenze degli italiani. Un terzo degli italiani condividono le ...

Report su Salvini e la Lega - Chef Rubio attacca : 'Pure su note spese inc...' : L'inchiesta giornalistica che Report ha dedicato alla Lega di Matteo Salvini ha sollevato un dibattito mediatico che ha suscitato un discreto clamore. Il servizio ha provveduto a ricostruire i passaggi che, almeno nel racconto giornalistico, provano a spiegare quelli che sarebbero i rapporti tra il Carroccio e la Russia. La scelta di diffondere un servizio di questo tipo a pochi giorni dal voto in Umbria è stata oggetto di polemiche in alcuni ...

Augusto Minzolini spaventa Matteo Salvini : "La vittoria in Umbria della Lega può rafforzare il governo" : Attenzione al voto in Umbria, e poi a quello nelle Marche. Attenzione, non tanto per il governo quanto piuttosto per Matteo Salvini e il centrodestra. A ribaltare lo schema è Augusto Minzolini, ospite a L'aria che tira su La7. Il giornalista, infatti, mette in dubbio quanto affermato da molti, leade

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - il capolavoro di Matteo Salvini - Lega al 35% - bene FDI - stabile Forza Italia - crollo PD e M5S : Uno scenario apocalittico quello che si potrebbe prospettare se gli Italiani fossero chiamati alle urne nelle prossime ore. la Lega secondo gli Ultimissimi sondaggi sarebbe al 35% delle preferenze. Un risultato sbalorditivo per Matteo Salvini che vede ancora crescere la sua popolarità. Il leader della Lega in queste ore è in Umbria dove sta cercando con tutte le forze di portare il centrodestra alla vittoria alle prossime regionali che si ...

Che tempo che fa - da Fabio Fazio il cardinale Zuppi : tortellini e Salvini - prosegue la battaglia contro la Lega : Sua Eminenza cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco lo scorso 5 ottobre e già Arcivescovo di Bologna, sarà ospite di Fabio Fazio nella quinta puntata di Che tempo Che Fa, domenica 27 ottobre su Rai2, dalle ore 21.00. Proprio quello Zuppi che fu protagonista della polemica dei tortellini

Una Lega povera e piena di debiti - una Lega ricca e pulita : il gioco delle tre carte di Salvini : Lega Nord e Lega per Salvini premier: la strategia è chiara, spostare tutti gli attivi nella nuova Lega e lasciare in quella vecchia solo i debiti con lo Stato, compresi i 49 milioni di euro. Abbiamo analizzato i bilanci e scoperto come ormai le donazioni di parlamentari, cittadini e aziende finiscano quasi tutte al nuovo partito, immacolato con fisco e giustizia italiana.Continua a leggere

Lega : Salvini - ‘pressione a 110-130 - colesterolo sotto controllo’ : Roma, 24, ott. (Adnkronos) – La pressione “è a 110-130”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Un giorno da pecora’. “Quando mi hanno ricoverato per la colica renale -ha aggiunto- avevo 110-170. colesterolo e trigliceridi sono sotto controllo, anche se mi hanno sconsigliato i formaggi più buoni. L’importante è che non mi tolgano le castagne”, mentre un bicchiere di vino è concesso. Quanto al ...

Sondaggi Lega sulle regionali in Umbria - "Salvini oltre il 30%". Di Maio - è un suicidio : "M5s sotto il 10%" : sulle scrivanie dei big leghisti girano Sondaggi entusiasmanti alla vigilia delle regionali in Umbria. Secondo un indiscreto di Dagospia, dalle parti di Matteo Salvini si aspettano "un risultato superiore al 30%", condizione indispensabile per portare alla vittoria la candidata governatrice Donatell

Matteo Salvini - il tempismo sospetto del servizio di Report : gioco sporco - il sospetto nella Lega : Tiene banco il servizio di Report contro Matteo Salvini, trasmesso domenica sera su Rai 3, poco prima della deposizione al Copasir di Giuseppe Conte. Sia per il premier sia per il leader della Lega, il guaio è la Russia. Eppure, quasi nessuno parla di Conte e delle sue reticenze al Copasir, delle ri