Polizia | la circolare di Gabrielli | “Gli agenti devono avere comportamenti idonei sui

(Di domenica 27 ottobre 2019) Un richiamo all’utilizzo corretto dei social network e della app di messaggistica. È quello fatto dal capo dellaFrancoattraverso unainviata ai questori e altri funzionari, ma anche ai sindacati degli. Il prefetto rivolge a tutti un invito a usare un maggior riserbo nel pubblicare post, foto e video, ma anche nel inviare messaggi attraverso le app. “Recentemente sono stati registrati episodi in cui operatori delladi Stato, attraverso l’utilizzo di social network o di applicazioni di messaggistica, si sono resi autori di esternazioni, spesso accompagnate da video, audio e foto, dal contenuto inappropriato e in taluni casi con profili di natura penale e/o disciplinare”, ricorda nel documento. In questi post e messaggi c’erano “affermazioni sul lavoro, foto in uniforme, spesso con armi di ordinanza, con indicazioni della sede di servizio o di ...

