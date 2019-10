Olio extra vergine | i conti proprio non tornano | nei supermercati bottiglie a 2 | 99 euro

L’Olio extravergine fa bene solo se è piccante : L’olio extravergine per fare davvero bene deve essere piccante. Dunque, se L’olio è dolce, non fa poi così bene alla salute: questo è ciò che sostiene il professor Maurizio Servili del dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Perugia e coordinatore del gruppo scientifico dell’alta qualità degli oli extra vergine di Unaprol, che, in occasione del convegno “La sicurezza alimentare nutre ...

Falso Olio extravergine in Sicilia - è allarme invasione : Ieri oltre due quintali di olio extravergine taroccato sono stati sequestrati al porto di Palermo. L’olio di scarsa qualità ma spacciato per extravergine di oliva stava per essere inviato negli Stati Uniti. Ma non solo, anche il miele Siciliano è oggetto di truffe e alterazioni. Si moltiplicano i sequestri inferti al commercio di prodotti agricoli illegali in Sicilia. Il carico di olio fasullo è stata bloccato ieri al porto di Palermo ...

Sequestrati a Palermo 2 mila chili di Olio spacciato per extravergine ma è da lampade : Veniva spacciato come «olio extravergine d’oliva» ma era, invece, olio taroccato. La scoperta è stata fatta dai funzionari dell’agenzia della Dogane al porto di Palermo. Ben 2 mila chili di falso olio di prima scelta, spacciato come extravergine di oliva, sono stati bloccati dentro lo scalo portuale del Capoluogo. In seguito alla scoperta, l’attività di verifica, effettuata dal laboratorio chimico territoriale, ha rilevato che il carico più che ...

Olio di semi spacciato per extravergine di oliva : arresti in Toscana e Puglia. 14 indagati - alcuni prestanome : Una frode scoperta dai Nas di Firenze nell'inchiesta, Croce e Delizia, coordinata dalla procura. Bellanova: «Lotta a contraffazione in cima alle priorità»

Sequestrate 16 tonnellate di Olio di semi contraffatto venduto come extravergine : olio di semi venduto a ristoranti e bar come extravergine di oliva mediante l’aggiunta di clorofilla e betacarotene: due arresti tra Puglia e Toscana. Documentato un giro di almeno 50 tonnellate olio d'oliva contraffazione Raffaello Binelli ?Url ...

Sequestrate tonnellate di falso Olio extravergine d’oliva - veniva usato il “trucco” della clorofilla : I carabinieri del Nas di Firenze, a conclusione dell’indagine ‘Croce e Delizia‘ coordinata dalla locale procura della Repubblica, hanno dato esecuzione oggi a Montespertoli e Cerignola, in provincia di Foggia, a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale agli arresti domiciliari nei confronti di 2 persone ritenute responsabili, rispettivamente, dei reati di riciclaggio e ricettazione di ingenti quantità di olio di semi, ...

Frode sull'Olio extravergine tra Puglia e Toscana - 2 arresti e 10 indagati : Olio di semi reso simile all'olio extravergine di oliva con l'aggiunta sostanze come clorofilla e betacarotene ottenendo un alto profitto illecito