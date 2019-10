La BCE ha deciso di non variare i tassi d' interesse | che rimangono a zero

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) La Banca Centrale Europea, al termine dell'ultima riunione del consiglio direttivo sotto la presidenza di Mario Draghi, hadi mantenere invariati id'. Il tasso sui depositi rimane negativo a -0,50%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e il tasso principale resta fermo a. Rimarranno invariate anche le linee guida per il futuro: la BCE conferma che i suoi principalidirimarranno ai livelli attuali o inferiori fino a quando non ci saranno forti segni di una ripresa dei prezzi. Il tasso di cambio dell'euro è stato rimasto piuttosto stabile a 1,1112 contro il dollaro. Prospettive economiche e politica monetaria Il presidente Draghi ha evidenziato come sulla base dei principali indicatori economici sia ragionevole attendersi una crescita moderata ma positiva nella seconda metà di quest'anno, anche in considerazione dell'impatto negativo della ...

