Gianni Di Marzio | “Mertens deve essere accontentato dalla società”

(Di sabato 26 ottobre 2019)Dia TMW Radio: “Il Napoli dovrà mostrare il bel gioco che fin’ora non c’è stato. Su Ibrahimovic…” MisterDiè intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà per parlare del Napoli, del calciomercato azzurro e di tanto altro. Ecco quanto evidenziatoredazione di Forzazzurri.net: Sul Napoli “Credo sia solo una questione di gestione il fatto che non vediamo la formazione di Champions anche in campionato. Ancelotti in campionato fa ruotare un po’ tutti i calciatori. Ora dobbiamo vedere anche il bel gioco che finora non c’è stato”. Sul calciomercato: “Non ha di parlare di Ibrahimovic quando in organico ci sono già Milik e Llorente. Che fine farebbero loro?” Su Mertens “Tutti i giocatori che vanno al Napoli vengono coccolati. Quando ...

