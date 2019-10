Classifica marcatori live | la graduatoria aggiornata | in gol anche Lukaku

Classifica marcatori live - la graduatoria aggiornata : secondo gol per Dybala - Mancosu sale a 5 : Classifica marcatori live – Si iniziano a delineare le prime gerarchie. Chi lotterà fino alla fine per l’ambito titolo di capocannoniere? Per ora, in testa c’è Immobile con 9 reti. Il bomber della Lazio è seguito da Duvan Zapata e Berardi. Leggermente in ritardo Belotti e Cristiano Ronaldo. 9 RETI: Immobile (Lazio) 6 RETI: Zapata (Atalanta); Berardi (Sassuolo). 5 RETI: Muriel (Atalanta); Lukaku (Inter); Mancosu (Lecce); ...

Nazionale italiana - la Classifica marcatori all time : Belotti sale a 8 : La Nazionale di Mancini si è qualificata ad Euro 2020 con tre giornate d’anticipo, battendo ogni record. Qualificazione frutto del lavoro di squadra, ma anche del contributo fondamentale degli attaccanti. Se Immobile ha faticato un po’ di più a trovare la via della rete con la maglia azzurra, Belotti ha confermato il suo strepitoso 2019 anche in Nazionale. Solo Lewandowski e Aubamenyang hanno segnato più del “Gallo” ...

Euro 2020 - la Classifica marcatori : dalla meteora del Palermo Zahavi alle follie di Dzyuba : Se uno pensa alla classifica marcatori delle qualificazioni all’Europeo del 2020 si aspetta di trovare in testa Cristiano Ronaldo, o quantomeno un calciatore di Spagna, Italia, Francia o Germania. Beh, si sbaglia. Perché a comandare la graduatoria è Eran Zahavi, attaccante israeliano. Qualcuno lo ricorderà al Palermo, in pochi a dire il vero. La sua avventura in rosanero durò due stagioni, dal 2011 al 2013. 26 presenze e due gol, ...

Classifica marcatori all time - Mertens a un passo dalla leggenda Maradona - i dettagli : Come riporta il sito ufficiale del Napoli, dopo la rete di oggi nella vittoria contro il Brescia, Dries Mertens, sale a 114 reti nella speciale Classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli, al terzo posto. Il belga è ad un solo gol dal secondo posto di Maradona con 115 reti dietro all’attuale capocannoniere Hamsik a quota 121. cattivi sotto porta. Ogni partita facciamo dieci palle gol sotto porta ma non ...

