Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4.4 : gente in strada : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questa mattina intorno alle 6,30: nessun danno, ma è stata...

Scossa di Terremoto di magnitudo 4 - 4 in Calabria : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.4, secondo le stime dell'Ingv , si è verificata stamane alle 6,31 con epicentro nel Tirreno meridionale, al largo della costa calabrese. Il sisma è stato avvertito nella città di Cosenza, nel suo hinterland e nei centri della fascia costiera tirrenica. La Scossa, verificatasi a 11 chilometri di profondità, è stata avvertita anche nel Catanzarese. Molta gente si è precipitata in ...

Terremoto di magnitudo 4.4 nel Tirreno meridionale : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è avvenuto nel Tirreno meridionale lingo la costa Campana. La scossa è stata registrata alle ore 6,31.

Terremoto in provincia di Cosenza - scossa di magnitudo 4.4 : la gente si riversa in strada : L’epicentro del Terremoto è stato individuato a largo di Diamante in provincia di Cosenza. La scossa di magnitudo 4.4 della scala Richter è stata registrata alle 6.31; sarebbe stata avvertita anche a Catanzaro e in provincia di Vibo Valentia.Continua a leggere

Forte Terremoto a Cosenza - la terra trema all’alba : scossa di magnitudo 4.4 : L’epicentro del terremoto è stato individuato a largo di Diamante in provincia di Cosenza. La scossa di magnitudo 4.4 della scala Richter è stata registrata alle 6.31.Continua a leggere

Terremoto Cosenza - scossa di magnitudo 4.4 : scossa di Terremoto in mare, nel Tirreno Meridionale. Il movimento tellurico, avvertito nettamente dalle persone che abitano attorno a Cosenza, è stato registrato alle 6.31 ad una profondità di 11 km. La magnitudo è stata di 4.4.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.3 nelle Isole Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nell’area delle Isole Vanuatu alle 02:52:31 UTC (04:52:31 ora italiana, 13:52:31 ora locale) ad una profondità di 247 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.3 nelle Isole Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Sicilia - scossa di magnitudo 3.1 a Siracusa nella notte : gente in strada : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha svegliato gli abitanti della provincia di Siracusa. Il sisma è stato registrato alle 3 di stanotte a circa 12 chilometri. Nessun danno a cose o persone ma tanta paura per i cittadini, che sono stati svegliati da un forte boato e poi dalla scossa, durata qualche secondo.Continua a leggere

Terremoto in Sicilia - scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Siracusa : gente in strada : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha svegliato gli abitanti della provincia di Siracusa. Il sisma è stato registrato alle 3 di stanotte a circa 12 chilometri. Nessun danno a cose o persone ma tanta paura per i cittadini, che sono stati svegliati da un forte boato e poi dalla scossa, durata qualche secondo.Continua a leggere

Terremoto di magnitudo 3.1 nella costa di Siracusa : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata la notte scorsa alle ore 3 nella costa Siracusa.Il sisma localizzato a 12 km da Siracusa

Terremoto a Catania - nella notte scossa di magnitudo 3.3 alle pendici dell’Etna : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3:06 della notte nella provincia di Catania, alle pendici orientali dell'Etna. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea. Non si segnalano danni.Continua a leggere

Catania - Terremoto di magnitudo 3.3 : 04.45 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3:06 in provincia di Catania, alle pendici orientali dell'Etna. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea. Non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 2.6 scuote la provincia di Arezzo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a Ripa dell'Olmo, in provincia di Arezzo, dove il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Tanta paura ma nessun danno a cose o persone: "Sentito benissimo preceduto da boato un tonfo sussultorio".Continua a leggere

Arezzo - scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 : Un sisma di magnitudo 2.6 è stato avvertito nella mattinata in provincia di Arezzo, in Toscana. La scossa, avvenuta alle 9.20, è stata confermata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato registrato ad una profondità di 8 chilometri. Al momento non sono stati segnalati feriti o edifici danneggiati.