Sviluppatori al lavoro sul Samsung Galaxy S11 | almeno 3 svolte con UI 2 1

Gli Sviluppatori di Horizon : Zero Dawn al lavoro sul motion capture di un nuovo gioco : Guerrilla Games, lo sviluppatore olandese che ci ha portato Horizon: Zero Dawn e la serie Killzone, è al lavoro sul suo nuovo progetto. Uno dei principali studi di Sony, Guerrilla sta presumibilmente preparando un sequel della succitata avventura open world, e quindi le notizie sull'ultimo viaggio dell'azienda in una struttura di motion capture svedese hanno alimentato le speranze dei fan.Darren Randall, lead animator di Guerrilla Games, ha ...

Gli Sviluppatori di Hitman al lavoro su "una nuova esperienza di gioco per PC e console" : Lo sviluppatore di Hitman, IO Interactive, e Warner Bros. Interactive Entertainment lanceranno una "nuova esperienza di gioco per console e PC" come parte di un nuovo accordo di pubblicazione e distribuzione. Il publisher ha precedentemente gestito questi compiti per Hitman 2 dopo la divisione di IO Interactive da Square Enix. Tuttavia, per questo titolo, gli studi degli sviluppatori a Malmo, Svezia, e Copenaghen, Danimarca, saranno "parte ...

Il lancio di Atari VCS a rischio : gli Sviluppatori al lavoro sulla console non sono stati pagati per oltre sei mesi : Atari VCS, una console retrò finanziata dai fan in fase di sviluppo presso Atari, ha perso il suo system architect e design consultancy, poiché sostengono di non essere stati pagati per oltre sei mesi, mettendo così a rischio il futuro del progetto (tramite The Register) .La nuova console di Atari è stata annunciata nel luglio 2017. Inizialmente era chiamata "Ataribox", ma non era un nome ufficiale. Atari rimase in silenzio per un po' riguardo ...

Gli Sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus sono al lavoro su un "grande" gioco per PS5 : Sony ha recentemente annunciato che PlayStation 5 verrà lanciata in occasione delle vacanze natalizie del 2020. Questa è una finestra di lancio ufficiale e lo stesso vale per il nome, come rivelato da Wired. Mentre bisognerà attendere un po' di tempo prima che vengano svelati tutti i giochi, Sony ha confermato che i devkit e i controller PS5 sono stati inviati agli sviluppatori.Uno di questi sviluppatori è Bluepoint Games, che ha lavorato al ...