Maradona al CdS | “Caro De Laurentiis non farti scappare Mertens”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 25 ottobre 2019)su Mertens: “Per me non è stato un dispiacere essere superato da Mertens. A lui posso dire…” Nel corso di una lunga intervista al Corriere dello Sport, Diego Armandoha rilasciato alcune dichiarazioni soprattutto in merito alle considerazioni su Mertens. Di seguito vi proponiamo uno stralcio dell’intervista. Su Mertens “Per me non è stato un dispiacere essere superato da lui nella classifica cannonieri del Napoli. Anzi, l’ho applaudito. Quando ha fatto goal ho pensato al Napoli in vantaggio e non certo a me. E poi mi aspetto che come fece Hamsik, anche Dries mi mandi la maglietta del sorpasso, ma con una bella dedica. Perché una sua 14 ce l’ho, ma non è dedicata. E ti assicuro, Dries, la terrei tra quelle a me più care”. Discorso sul rinnovo di Dries “Potrebbe andare via perché è in scadenza di ...

