L' Isola di Pietro | spoiler terza puntata | Elena dimentica Alessandro con Valerio

L’Isola di Pietro 3 al giro di boa con Cate nelle mani di Leonardo : anticipazioni 1 novembre : Nonostante le festività in arrivo, Canale5 ha confermato la messa in onda de L'Isola di Pietro 3 per venerdì prossimo, l'1 novembre. A quel punto il giallo si sarà infittito e gli intrecci personali tra vecchi e nuovi personaggi si saranno fatti sempre più stretti a cominciare proprio dal Leonardo di Raniero Monaco di Lapio. Il suo misterioso personaggio non solo finirà nel mirino di Diego ma si avvicinerà pericolosamente a Caterina e questo ...

L'Isola di Pietro - anticipazioni 3° episodio : Caterina trascura Diego per Leonardo : L'Isola di Pietro 3 arriverà alla terza puntata il 1°novembre, su Canale 5. Nella miniserie televisiva italiana, si continuerà ad indagare sulla morte di Chiara, mentre Caterina si avvicinerà a Leonardo trascurando Diego. Spoiler terza puntata, L'Isola di Pietro: Valerio ed Elena indagano su Orrù Le anticipazioni della terza puntata de L'Isola di Pietro 3 raccontano al centro della trama ci sarà sempre l'omicidio di Chiara. Valerio Ruggeri ed ...

L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni 25 ottobre : qual è il segreto di Diego? : L'Isola di Pietro 3, Anticipazioni puntata 25 ottobre: Elena scopre un possibile segreto di Valerio; Diego confessa tutto al medico.

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3 - terza puntata : si indaga sull'omicidio di Chiara : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la fiction L'Isola Di Pietro 3, che vede tra i suoi protagonisti l'amatissimo Gianni Morandi. Il prossimo venerdì 1° novembre verrà trasmessa la terza puntata di questa nuova stagione che, settimana dopo settimana, continua a far breccia nel cuore del pubblico. Anche questa volta i colpi di scena non mancheranno e infatti vedremo che andranno avanti le indagini per scoprire tutta la verità ...

L’Isola di Pietro 3 - il mistero della figlia di Chiara : anticipazioni seconda puntata venerdì 25 ottobre : Mentre la lavorazione della fiction è ricominciata per dare un nuovo finale a questa terza stagione a causa della fuga di notizie che ne ha spoilerato la conclusione originale, prosegue la messa in onda de L’isola di Pietro 3, la serie tv di Mediaset con Gianni Morandi, ora cittadino onorario di Carloforte, nel ruolo del pediatra Pietro Sereni. La seconda puntata va in onda venerdì 25 ottobre, dalle 21.25 circa in poi su Canale ...

L’Isola di Pietro 3 seconda puntata : trama e anticipazioni 25 ottobre 2019 : L’Isola DI Pietro 3 seconda puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento venerdì 25 ottobre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 3 seconda puntata: trama e anticipazioni 25 ottobre 2019 Diego, disperato, confida a Pietro il suo segreto: è stato con Chiara e, forse, è proprio lui il padre della ...

L'Isola di Pietro 3 - anticipazioni seconda puntata : C'è una bambina che lotta ancora per la vita, mentre la Polizia prosegue nelle indagini sulla scomparsa di sua madre: L'Isola di Pietro 3 è partita con un giallo in piena regola, di cui sarà svelato qualcosa di più nella seconda puntata, in onda questa sera, 25 ottobre 2019, alle 21:25 su Canale 5. L'Isola di Pietro 3, la recensione Gli adolescenti sono i veri protagonisti del racconto, con ...

L’Isola di Pietro - Francesca Chillemi su Morandi : “E’ sbagliato…” : Francesca Chillemi su L’isola di Pietro 3: “Gianni Morandi è unico, ma è sbagliato mitizzarlo” Andrà in onda oggi, venerdì 25 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata della fiction L’isola di Pietro 3, con Gianni Morandi, Francesca Chillemi e molti altri attori noti al pubblico italiano. E proprio Francesca Chillemi, che interpreta Monica, ha parlato di Gianni Morandi e L’isola di Pietro in ...

Guida tv venerdì 25 ottobre - programmi di oggi : Tale e Quale - L’Isola di Pietro - Masterchef su Tv8 : Guida tv venerdì 25 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Tale e Quale Show Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×18 1a Tv + Criminal Minds 14×07-08 1a Tv Free Rai 3 ore 21:20 Confui e Felici Canale 5 ore 21:40 L’isola di Pietro 3×02 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:25 Quarto Grado Italia 1 ore 21:25 Ghost Rider- Spirito di vendetta La7 ore 21:15 Propaganda Live Tv8 ore 21:25 Masterchef ...

L’Isola di Pietro 3 - la seconda puntata in onda venerdì 25 ottobre su Canale 5 : L’isola di Pietro 3, anticipazioni della seconda puntata in onda venerdì 25 ottobre su Canale 5. Trama, cast e trailer Dopo il successo del primo episodio (qui gli ascolti), stasera, venerdì 25 ottobre, alle 21:15 circa su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della terza stagione de L’isola di Pietro 3. La fiction è composta da sei puntate ed è coprodotta da RTI e Lux Vide. Ogni settimana va in onda una puntata lunga. Ecco il ...

Cosa nasconde Diego ne L’Isola di Pietro 3? I fan ancora in crisi per la morte di Alessandro : Siamo ormai ad un passo dalla nuova puntata de L'Isola di Pietro 3 e i fan sembrano ancora legati e sconvolti da quello che hanno visto venerdì scorso. Gianni Morandi ha preso il posto di Giulia Michelini al venerdì sera riportando misteri e legami di Carloforte in prima serata ma lasciando tutti con la bocca aperta quando, qualche mese dopo, abbiamo scoperto che Elena è rimasta sola con il bambino avuto da Alessandro e Caterina fresca di ...

Gianni Morandi - L’Isola di Pietro 4 si farà? “C’è un problema” : L’isola di Pietro anticipazioni, Gianni Morandi sulla quarta stagione: “Il problema è la mia resistenza” L’isola di Pietro 3 avrà un seguito? A parlare della possibilità che si realizzi una quarta stagione de L’isola di Pietro, è stato il protagonista Gianni Morandi, che interpreta Pietro Sereni. Il cantante ha infatti rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del ...

L'Isola di Pietro 3 - trama 25 ottobre : Diego rivela a Sereni di aver tradito la nipote : La seconda puntata de L'isola di Pietro 3 andrà in onda venerdì 25 ottobre e sarà ricca di colpi di scena. Caterina finalmente potrà tornare a vedere e Diego confesserà a Pietro di aver tradito sua nipote.Intanto proseguono le indagini sulla morte della madre della bambina ritrovata da Pietro. Anticipazioni L'isola di Pietro, seconda puntata: Caterina torna e vedere Le anticipazioni del secondo episodio de L'isola di Pietro 3 raccontano che ...

L'Isola di Pietro anticipazioni terza puntata del 1° novembre : Diego sospetta di Leonardo : Venerdì 1 novembre, su Canale 5, sarà trasmessa la terza puntata de L'Isola di Pietro 3. Anche questa terza stagione sta riscuotendo un ampio successo e lo garantiscono i dati Auditel. Quello che andremo a vedere nel prossimo appuntamento sarà avvincente e imperdibile. Le indagini sull'assassinio della povera Chiara proseguiranno senza sosta. I poliziotti Valerio e Elena si ritroveranno a vagliare attentamente una nuova pista. E mentre Pietro ...