Il fondatore di RED si ritira e annuncia che Hydrogen One non avrà un successore

"Basta con la furbizia - il fintech parli semplice" - dice il fondatore di Credimi : Guai a inseguire il digitale per il digitale. “È il fattore abilitante ma non quello che cerca il cliente”, mentre spesso il fintech si “crogiola in un linguaggio troppo tecnico”. Ignazio Rocco di Torrepadula è ceo e fondatore di Credimi, startup nata nel 2015. Autorizzata da Banca d'Italia, è una piattaforma di factoring digitale. Le imprese presentano le proprie fatture commerciali e Credimi le trasforma in liquidità anticipando il pagamento, ...