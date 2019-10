Renzi | «Il rischio elezioni non c’è | non voglio staccare la spina Altri verranno con noi»

Fatture false per evadere l’Iva e l’Ires : a rischio processo i genitori di Renzi : Bancarotta fraudolenta e Fatture false per evadere l’Iva e l’Ires. A rischio processo Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi. La Procura di Firenze ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari, atto solitamente propedeutico alla successiva richiesta di rinvio a giudizio

Quota 100 è a rischio? Renzi prepara un emendamento per cancellarla : L'ex premier: "Quei soldi vadano alle famiglie e agli stipendi". Quella di Italia Viva tuttavia è solo una battaglia di...

"Volevo chiarire sugli ex governi"Conte-Renzi - rapporto a rischio : La versione di Conte sui viaggi di Barr in Italia: "Volevamo chiarimenti sull'operato dei nostri Servizi durante i governi precedenti". E ora il rapporto con Renzi rischia di saltare Segui su affaritaliani.it

Prodi a Renzi : "Se si mette a rischio la stabilità - la tensione cresce" : “Oggi per governare ci vuole una coalizione. Il centrosinistra, se vuole governare deve avere una pluralità di partiti. Il problema è la stabilità dell’accordo. Se ogni giorno si mette a rischio la stabilità, la tensione cresce”: lo ha detto Romano Prodi a proposito delle tensioni nella maggioranza riferendosi in particolare alle posizioni di Matteo Renzi. Secondo il Professore il problema ...

Giuseppe Conte - il retroscena. Sfogo privato : "Renzi fa i giochi sporchi alla Salvini - governo a rischio" : Ormai lo hanno capito tutto: Giuseppe Conte e Matteo Renzi faranno saltare in aria il governo. Il botta e risposta violentissimo tra premier e leader di Italia Viva, con frasi piccatissime dell'avvocato da Assisi (e riferimento allo "stipendio consistente" dell'ex segretario del Pd) ha sbattuto in p

Renzi non mette a rischio Conte Pd - la scissione vista dai mercati : Non è certo passato inosservato sui mercati l’addio al Pd di Matteo Renzi e, soprattutto, la Contestuale fuoriuscita di 30 parlamentari circa a seguito fra Senato e Camera. Configurazione che rende l’ex premier decisivo per le votazioni a Palazzo Madama e che rappresenta dunque una golden share Renziana per la stabilità futura del neo governo Segui su affaritaliani.it

Beppe Grillo : “Renzi come Salvini è passato alla minchiata d’impulso. Il rischio è di svegliarci tutti con Pontida capitale” : “Renzi ha fatto indigestione di pop corn”. E, come Matteo Salvini, “è passato alla minchiata d’impulso”. Ma così, il rischio è “di svegliarci tutti con Pontida capitale”. Meno di 24 ore dopo l’annuncio della scissione dal Pd della corrente renziana, è intervenuto anche Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento, che non parlava dai giorni convulsi della crisi di governo, ha scritto un post sul suo ...

La scissione di Renzi è una scommessa rischiosa sul futuro dell’Italia : (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse) Alla fine anche Nicola Zingaretti rimane vittima della tattica Renziana: dopo aver costretto il segretario ad accettare il governo Conte Bis e a rinnegare il voto (che lo avrebbe privato del controllo su gran parte dei gruppi parlamentari) l’ex sindaco di Firenze esce dal partito prima del previsto, rendendo del tutto inutile il sacrificio compiuto dal presidente del Lazio appena qualche giorno fa per salvare ...