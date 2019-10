Insigne | la risposta è da campione e quell’abbraccio con Ancelotti…

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) E’ andata in archivio la terza giornata della fase a gironi di Champions League, nella serata di ieri importante scatto verso la qualificazione con il Napoli protagonista di un fantastico blitz sul campo del Salisburgo. La partita ha regalato spettacolo ed emozione, vantaggio per gli azzurri con una magia di Dries Mertens, pareggio del fenomeno norvegese Haaland, poi nuovo vantaggio con un altro gol del belga e nuovo pareggio del classe 2000 che è già finito nel mirino di mezza Europa e che si candida ad essere protagonista di una vera e propria asta per la prossima stagione di calciomercato. Il gol che ha fatto esplodere il settore ospite è stato realizzato da, si tratta di un successo vitale per il Napoli che guida la classifica del girone e nel prossimo match proprio contro il Salisburgo può chiudere definitivamente i conti per la qualificazione agli ottavi di ...

