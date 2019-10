Giuffredi | «Ha ragione De Laurentiis | per essere una grande squadra servono grandi tifosi

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) A Radio Punto Nuovo ha parlato l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario. “Dal punto di vista offensivo il Napoli sta diventando molto produttivo, anche se lo è sempre stato. Bisogna migliorare dal punto di vista difensivo, prendiamo troppi gol. Una volta trovati gli equilibri, si può parlare diimportante. In Italia credo che appena dietro la Juventus ci sia il Napoli, per la qualità ed abbondanza dei giocatori. Si può solo crescere e diventare come la Juve”. Su Di Lorenzo “I giornalisti creano queste situazioni, non ci faccio più caso. Una partita prima è il più forte d’Italia, quella dopo, in cui gioca in un ruolo non suo, è uno da prestazioni scadenti. Ho sempre detto di non prendere in considerazione le parole dei giornalisti ai miei assistiti. Deha. Perunahai bisogno diaccanto e ...

