Uccisa a 3 anni | un uomo e una donna sospettati dell’omicidio della piccola Kamille

Ragazza di 21 anni Uccisa mentre giocava a Pokémon Go : è stata colpita da un proiettile alla testa : Una Ragazza di 21 anni è stata uccisa a colpi di pistola perché, mentre giocava a Pokemon Go, è stata testimone di un crimine. È quanto successo negli Stati Uniti, ad Albuquerque in New Mexico, a Cayla Campos, come riferisce il New York Times. Lei e il suo fidanzato erano in giro a a caccia dei curiosi animaletti frutto della realtà aumentata del gioco che spopola tra i giovanissimi quando, seduti nella loro macchina, si sono trovati ad essere ...

Affascinante e misteriosa - ballerina e spia - Mata Hari viene Uccisa 102 anni fa : Nata in Olanda, Margaretha Geertruida Zelle, “Mata Hari“, la “figlia dell’aurora”, è una delle figure più affascinanti della “Belle Époque“. Arrestata per spionaggio a favore dei tedeschi venne fucilata nel cortile del castello di Vincennes il 15 ottobre 1917. Ecco la sua storia: Il 15 ottobre 1917 Mata Hari viene fucilata nel castello di Vincennes L'articolo Affascinante e misteriosa, ballerina e spia, ...

Cosenza - riaperto dopo 14 anni il 'cold case' di Lisa Gabriele : forse Uccisa da poliziotto : dopo ben 14 anni il caso di Lisa Gabriele, la 22enne trovata senza vita in un bosco in provincia di Cosenza il 9 gennaio del 2005, è stato riaperto dalla Procura cosentina. A riferirlo sono diverse testate locali e nazionali, tra le quali in primis La Gazzetta del Sud, che ieri ha riportato la notizia sulle sue pagine. Del "cold case" della Gabriele si era occupata recentemente anche la trasmissione "Chi l'ha Visto?", condotto su Rai 3 da ...

Cold case riaperto dopo 14 anni : “Lisa Gabriele è stata Uccisa da un poliziotto” : È stato riaperto dopo 14 anni grazie a un esposto anonimo giunto in Procura il caso di Lisa Gabriele, la 22enne ufficialmente morta suicida in un bosco della provincia di Cosenza. Secondo l'anonimo, che descrive in maniera precisa tutte le figure coinvolte nei successivi depistaggi, Lisa sarebbe stata uccisa da un poliziotto con cui aveva una relazione.Continua a leggere

Sandra - 8 anni : violentata e Uccisa dalla vicina di casa : Esattamente il 10 aprile del 2009 in America, California, viene rinvenuta una valigia contenente il cadavere di una bambina di 8 anni. Sara Cantu è stata ritrovata priva di vita all’interno di una valigia che galleggiava su un pozzo di Tracy, una cittadina della California. Diversi anni dopo il ritrovamento, un colpevole ed un movente emergono all’improvviso, le accuse sono rivolte alla vicina di casa della piccola Sandra, madre di una delle sue ...

Uccisa a 19 anni dal coinquilino con 49 coltellate : “Avevano discusso su cosa mangiare a colazione” : Jamie Barsegian, 19enne del Michigan, Stati Uniti, è stata Uccisa con 49 coltellate dal suo coinquilino mentre il suo fidanzato era a lavoro e al culmine di una discussione cominciata su cosa avrebbero dovuto mangiare e condividere a colazione. Il killer si trova attualmente in carcere ed è in attesa di giudizio.Continua a leggere

Uccisa aquila di Bonelli in Sardegna - WWF : “Un crimine ai danni della biodiversità - pronti alle vie legali” : “L’uccisione a fucilate di Tepilora, una giovane femmina di aquila di Bonelli liberata nel 2018 in un’area protetta in provincia di Nuoro nell’ambito del progetto internazionale aquila A-Life, è un crimine ai danni della biodiversità nazionale ed europea“: lo afferma il WWF in una nota. L’aquila di Bonelli “è un rapace estremamente raro e protetto, che si nutre prevalentemente di piccoli mammiferi ed uccelli, innocuo per gli ...

Lisa Gabriele Uccisa e abbandonata nel bosco : dopo 14 anni il cold case si riapre : Sono sulle tracce dell'assassino o degli assassini di Lisa le forze dell'ordine guidate dalla Procura di Cosenza, che dopo 15 anni ha riaperto il caso di Lisa Gabriele. La ragazza di Rose fu trovata cadavere nel bosco di Montalto Uffugo, il 9 gennaio del 2005, a pochi passi dalla sua Fiat 500. Aveva solo 22 anni.Continua a leggere

Agatha Uccisa a 8 anni da un proiettile della polizia "in una sparatoria" in Brasile : Per il suo funerale è stata organizzata una nuova manifestazione con i bambini con in mano palloncini gialli. Nel corteo lo striscione "smetti di ucciderci"

Brasile - bimba di 8 anni Uccisa mentre è con la nonna : “Colpo esploso dalla polizia” : Tragedia in Brasile, dove una bambina di 8 anni, Ágatha Félix, è morta dopo essere stata colpita alla schiena da un proiettile esploso da un agente di polizia durante uno scontro a fuoco nella favela Complexo Alemão, a Nord di Rio de Janeiro. La piccola stava tornando a casa con la nonna quando è stata presa forse per rimbalzo. Proteste in tutto il Paese: "Smettete di ucciderci".\\Tragedia Rio de Janeiro: una bambina di otto anni è morta ...

Ragazza di 20 anni Uccisa da un bacio killer ricevuto dal suo fidanzatino : Una Ragazza di soli 20 anni di Montreal nel Canada è morta subito dopo aver ricevuto un bacio dal proprio ragazzo. La Ragazza che si chiamava Myriam Ducre- Lamay è morta all’istante per uno shock anafilattico. Il ragazzo nel momento in cui l’ha baciata aveva tracce sulle labbra di burro d’arachidi. Myriam era allergica al burro d’arachidi ma non pensava che una minima traccia sulla bocca del fidanzato l’avrebbe uccisa. ...

La sfogo della mamma di Laura - Uccisa a 11 anni dal papà : “In paese credono sia colpa mia” : La lunga lettera di Giovanna Zizzo, mamma di Laura Russo, uccisa a coltellate a 11 anni dal papà Roberto per punire la moglie durante un periodo di separazione: "Era mia figlia ma era anche una figlia di san Giovanni La Punta, ed era innocente. Ricordarla sarebbe un monito per i violenti, una cicatrice doverosa e necessaria. Invece tutto tace".Continua a leggere