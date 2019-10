Russiagate | la verità di Conte | “Nessun coinvolgimento dei nostri 007”

Fonte : lastampa

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il premier in audizione al Copasir per due ore e mezza: «La richiesta Usa è arrivata a giugno, da Barr e non da Trump»

