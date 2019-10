Cosa prevede l’accordo tra Russia e Turchia sul nord della Siria

Brexit - Cosa prevede l’accordo e cosa succede adesso : C’è un accordo fra Unione Europea e Regno Unito per la Brexit. Il Parlamento britannico deve ratificare l’intesa sabato. La ratifica non è certa: laburisti, nazionalisti scozzesi, partito nordirlandese Dup e Lib Dem sono contrari all’accordo raggiunto tra il premier britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Ecco in cosa consiste l’intesa raggiunta per la Brexit che dovrebbe avvenire il 31 ...

Tassa acqua 2020 approvata : Cosa prevede e chi deve pagarla : Tassa acqua 2020 approvata: cosa prevede e chi deve pagarla Tassa acqua 2020 approvata – La prossima manovra introduce la cosiddetta Tassa sugli imballaggi che, partendo da finalità ambientali, determinerà costi aggiuntivi per prodotti utilizzati ampiamente utilizzati da molti di noi nella vita di tutti i giorni. Tutto ciò sta provocando non poche polemiche, comprese le vibrate proteste da parte dei produttori di plastica. C’è ...

Brexit - la frontiera tra Ulster e Irlanda (che resta in Ue) “si sposta” in mare e nuovo regime per l’Iva : ecco Cosa prevede il nuovo accordo : L’accordo è raggiunto. Il Consiglio europeo l’ha approvato nel pomeriggio, sabato toccherà al Parlamento britannico. cosa prevede l’intesa sull’uscita del Regno Unito dall’Ue annunciata questa mattina da Boris Johnson e Jean-Claude Juncker che entrerà in vigore al termine del periodo di transizione che terminerà nel dicembre 2020? Due le novità principali: la frontiera tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica ...

Cosa prevede la legge sulla videosorveglianza in Italia : "La sentenza della Corte di Strasburgo sulla videosorveglianza occulta dei lavoratori in azienda a mio avviso è positiva, perché opera un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del lavoratore e il diritto dell'azienda a proteggere il proprio patrimonio". Lo dice all'Agi, Aldo Bottini, presidente degli Avvocati Giuslavoristi Italiani, commentando la sentenza della Corte di Strasburgo sulla videosorveglianza occulta dei ...

Vietato fumare anche all'aperto (e aumento dei prezzi) : Cosa prevede la proposta : In una mozione contro il tabagismo, gli esperti del Comitato nazionale per la bioetica invitano a vietare le sigarette "in...

Il governo approva “salvo intese” il dl fisco e la legge di Bilancio. Dal contante alle tasse - Cosa prevede la manovra : Via libera salvo intese del Consiglio dei ministri, dopo oltre 4 ore, alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s

Decreto fisco in Consiglio dei ministri. Cosa prevede la Manovra 2020 : Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla Manovra, siglato da Pd e M5s

Decreto Scuola - approvato dal Consiglio dei Ministri : Cosa prevede : Il 10 Ottobre il Consiglio dei Ministri ha dato il via alle misure straordinarie del Decreto Scuola per nuove assunzioni e interventi nell’Istruzione italiana. Vediamole assieme nel dettaglio. Concorso Straordinario Secondaria: come è la procedura Decreto Scuola: cosa prevede Il testo approvato, nato dall’intesa del 1 Ottobre tra Miur e organizzazioni sindacali, presenta questi provvedimenti: concorso straordinario secondaria, da ...

Decreto fiscale - stretta contro frodi sui carburanti : Cosa prevede e quanto si potrà recuperare : Per contrastare l’evasione fiscale il governo vuole mettere in campo anche una stretta sulle frodi sui carburanti: la bozza del Decreto fiscale collegato alla manovra stima il recupero di cifre fino a 1,1 miliardi di euro per il mancato gettito su benzina e diesel. E lo farà attraverso due strumenti: meccanismi informatizzati sui depositi e l'adozione di un documento informatico.Continua a leggere

Seggiolini antiabbandono : Cosa prevede l’obbligo e come funzionano : Scatta ufficialmente l’obbligo di installare sulla propria auto i famosi Seggiolini antiabbandono – o Seggiolini salvabimbi – tanto discusso mesi fa, voluto dal precedente Governo e introdotto in Italia con una legge fortemente voluta e votata praticamente all’unanimità. (la numero 117 del 2018). L’argomento torna in auge perché ieri, 8 ottobre, è stato firmato il Decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada per ...